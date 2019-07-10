9只新股申购，而且都是超高市盈率的溢价发售，所以其实大家看到真的申购日，反而A股也没有什么压力，该吃吃该喝喝。有时候想想，这个很多所谓的利空，就和小孩儿打针一样——什么时候哭？不是扎进去的时候，是看见针头的时候，自己吓自己大哭一场。真的一扎一推，也没啥感觉。





A股就是个熊孩子，遇见点儿事儿大家都哄着哄着。真的扔野外野蛮生长一段时间，可能病都好了。所以话又说回来了，科创板的溢价IPO模式，本质就是野蛮生长。这两天看很多文章抨击高市盈率打新。其实真的没必要。





第一是科创板很多企业本身就没进入盈利模式，尤其最典型的就是生物医药企业，你面对这种企业，你给多少倍都是高估，怎么定价？传统主板的一刀切模式，转移到一片试验田？那还实验个屁。





第二是主板这么多年双低发行，折价IPO，贱卖了资产也没见指数好到哪。去年的段子是希望妈妈和A股一样，永葆青春，永远2400点。。。折价发行，最终的解决只能是一级市场血洗二级市场。





第三是资金，是资本。资本真的不傻。高溢价发行，觉得贵可以不买，破发了下次还这么高溢价申购，大家就更不愿意买。企业为了发行自然会调低IPO估值。最终市场化的模式来进行IPO定价。这也才是A股发展的方向——如果真的能够市场化的进行IPO定价。那么最终就会出现——IPO多了，稀缺性降低，发行市盈率就会被压低；市场不景气，风险偏好地，发行市盈率同样会降低。而一旦发行市盈率过低，企业的上市意愿就会消退，变成了市场意愿控制IPO节奏。这才是真正的买卖博弈。





所以只要能坚定的走下去，没什么不好。历史的经验告诉我们，所谓的改革既要谨防步子太大扯着蛋，但更要谨防因为担心扯着蛋，就原地不动。

最后，昨天提示大家5、15分钟级别都出现了MACD底背离信号，已经形成共振，指数跌不下去了。目前看还是确实得到支撑，但支撑之后市场反弹的意愿还是稀薄了一些。短期成交量进一步萎缩，变盘点在临近，大家要密切留意随时可能出现的方向选择信号。





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