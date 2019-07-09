沪指继续低迷震荡一天，从个股上面看，虽然最终指数收阴，但是涨停家数和涨幅榜强度，甚至整体的上涨家数，都明显占优势，市场人气比周一而言出现了明显的回暖。我们在今天早盘明确讲过，如果消息面没有进一步的利空公布，那么大概率指数已经进入2920~2880的支撑区间。今天大概率是一个震荡消化的过程。果不其然，沪指收盘2920，最深也只是达到2912即企稳。





从技术上看，只要消息面没有进一步的变化，那么沪指大概率在这个位置是要有反弹需求的，大家去关注一下5分钟和15分钟级别K线——MACD的底背离信号已经非常明确地出现，并且再进一步强化。因此小级别上看，技术面不支持指数进一步的走低了。同时成交量进一步萎缩也表明短期做空动能再进一步衰竭。短期这个位置，一旦盘中出现下探，那么就会有反弹情绪出现。

板块上氢能源电池的利好直接带动了化工、电池、新能源车的异动。但是个股上面没有形成合力有没有太强的示范效应。但少量涨停品种，从个股上看，都表现得很坚决，说明弱势环境下资金抱团也在明显的提升。





除此之外，昨晚公布6月份业绩的券商，原本是今天沪指上攻的最能期待一下的爆发点。但从盘面上看，也只有中原证券堪堪称作是表现了一下。对整个市场的提振只能说是聊胜于无。





个股层面，科创板对标的品种在午后出现涨停潮，久之洋之后强力新材接棒打出高度3板，ETC概念的华信新材并列成为最大空间高度。但重点看一下华信新材能够发现连续两天都出现了盘中的巨量。很难说是强势信号。





总的来说，我们认为目前以公开的消息面来说，没有因素能够主导市场大幅下行。市场经历了昨天11点之后至今天收盘的横盘整体，以及连续缩量，基本上调整需求也已经初步释放完毕，接下来大家需要关注的就是两点：





第一外围方面美股的示范效应在减弱，重点关注港股恒生指数的走势，如果港股方面没有继续大幅下探，那么市场在当前点位企稳是大概率事件。





第二继续关注成交量。以7月下旬的事件性利好来说，我们还是在继续看多7月份整个市场的机会。因此重点留意指数启动的信号，而这其中，成交量是无法作伪的。