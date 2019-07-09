从消息面上看，确实没有新的利空因素出来，因此，我们认为导致近期极端走势本质上就是昨天给大家分析的原因——短时间的集中打新造成的抽血。





这种状态难免会让投资者陷入一种对于未至的事件的厌恶情绪。但我们还是想提醒大家，分流仅仅是短期的，而一旦科创板真正启动，那么对于主板的正面提振是我们可以从A股历史上类似的事件中所不断看到的。所以其实这个位置，是考验立场是否坚定的时候。





早盘看到了一个新的消息，继华兴源创等五家公司陆续敲定发行价后，7月8日晚间，中国通号、中微公司、安集科技、乐鑫科技、光峰科技、铂力特、容百科技、福光股份及新光光电9家公司确定了本次发行价，这些公司将在7月10日（本周三）迎来网上、网下申购。值得注意的是，中微公司发行价格对应的市盈率为：发行前153.68倍、发行后170.75倍。





对于科创板的高溢价发行，目前市场的争议比较大。我们简单讲一句——科创板在前期没有使用A股惯例的折价发行，究竟是好是坏，我们认为大家没必要过早的下结论。A股的双低折价发行难道就真的创造了健康的市场吗？新股的无风险套利实际上真正造成的结果是一级市场血洗二级市场。所有没有能力参与打新的投资者，本质上都在为开板后的新股买单。而上市公司本身也相当于在贱卖资产。





更进一步说，不同的行业使用同一套估值天花板作为发行标准是否合理？高科技创新性行业是否本身应该拥有更多的市盈率。尤其包括生物医药这种前期盈利压力较大需要大量资金投入的企业，一味地套用用一条标准究竟是对市场的呵护还是对市场化本身的践踏？这些内容都值得我们更长时间的思考。





当然，科创板的高溢价发行不排除有可能会一地鸡毛。但那又怎么样？市场的自我调节，最终会引导估值合理化，最终会形成合理的符合市场规律的发行模式，甚至市场化的估值定价，最终会反向在行情不好的时候以低估值抑制公司IPO的欲望。这才是一个健康的市场我们希望最终看到的方向。





给科创板一点时间，给科创板一点信心，让改革飞一会。





回到盘面上来，2920这个位置还是有一定支撑的，但是同样指数也没有放量，看来想要马上起来同样很困难。继续磨。我们认为市场在2920~2880区间企稳是大概率事件。继续坚定看多七月行情。