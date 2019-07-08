周末科创板消息落地，周一市场出现了近期虽不说罕见，但至少也是超预期的大幅下跌，很多投资者蒙了。。。这是干啥嘞？！？！





我们说，先别激动，看看仔细再考虑该买还是该卖。沪指周一的大幅下跌，和消息面两个因素是直接相关。其一是科创板的明确落地。其二是外围经济数据超预期导致美联储降息预期的减弱。





从本轮反弹的根本上来说，沪指在2822点以来的反弹，本质上基于三点——G20带来的毛衣问题缓和的预期；科创板行情的畅想；和外围转向宽松的信号。而从今天早盘的消息来看，直接导致了三大利好中的一条兑现、一条落空。这应该说是行情急转直下的核心原因。





但我们更刨根问底一点来说真的是这样吗？所谓的外围宽松在本轮最早的时间点，出现在6月5日。当时随着外围的吹风，A股虽然见底，但还是形成了最后一跌。但如果大家有印象，会知道同样在那个时候，一行两会的领导也同样在反复站出来唱多A股，郭嘉队反复在盘中发力护盘。因此究竟外围利好，在那一次的阶段性底部中扮演了什么分量的角色，这个是很难定量的。





而另一边的科创板也同样如此，有人说科创板是利好兑现，有人说科创板会不会是熔断2.0？我说省省心吧。科创板的利好是什么？是上海权重的被动配置需求，是估值对标下的主板维稳需求，是对标行业的示范效应，哪一个兑现了？说白了，这半个月市场涨的磕磕绊绊，你告诉我这个涨幅叫利好兑现？你是看不起自己？还是看不起科创板？





至于是不是熔断2.0？我们应该首先明确一点，科创板消息公开后市场的下跌，绝不是因为制度性的缺陷。原因很简单。科创板的制度结构，交易体系，游戏规则，在过去半年的时间里陆续对市场进行了公开，并且早已经确定。而此次仅仅是明确的上市交易时间，并没有新的交易制度的变更。如果是和熔断一样是因为制度性缺陷导致的恐慌情绪，那么市场应该更早体现。因此，这一点逻辑是说不通的。





外围利空影响有限，科创板本身的问题又不大利好更谈不上兑现。那么眼下，所谓的三大支撑应该是处于2：1的状态。那么是什么导致了下跌呢？





我们认为变量其实还是在极短期的资金面上。





很多投资者关注到今天北上资金的大幅流出，之所以出现这个情形，是外资不看好A股市场了吗？我们认为并非如此。外资的短期抽离很可能是源于美联储降息预期降低后，美股方面波动加剧，加大了海外基金的流动性压力，导致的系统性的减仓。但这样的减仓并没有改变A股本身相对低估的现状和优势。而与此同时，科创板打新集中在本周进行，22家新股的资金需求量高达300亿，短时间也形成了对市场巨大的分流。



