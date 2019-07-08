应该说早盘的行情让很多人措手不及。听到不少朋友在问，说科创板这一跌会不会又成了熔断2.0？





我们一个一个来说。当然毫无疑问，周末最重要的消息，就是科创板上市时间敲定。7月22日。我们周末做了全面解读，这将是毫无疑问的利好。但周一早盘为什么出现了下跌呢？





我们应该首先明确一点，科创板消息公开后市场的下跌，绝不是因为制度性的缺陷。原因很简单。科创板的制度结构，交易体系，游戏规则，在过去半年的时间里陆续对市场进行了公开，并且早已经确定。而此次仅仅是明确的上市交易时间，并没有新的交易制度的变更。如果是和熔断一样是因为制度性缺陷导致的恐慌情绪，那么市场应该更早体现。因此，这一点逻辑是说不通的。





再强调一次，周一的下跌绝不是熔断重演，投资者应该迅速恢复理智。





那么原因何在呢？应该说，早盘消息面相对稳定，市场下跌我们判断两方面原因，海外美联储降息预期因为6月非农的大超预期被降低，但之前喊降息市场也并不买账，这个位置预期降低反而要跌，这就比较滑稽了。





相比之下，我们认为导致周一大跌更多的原因是源于IPO的资金分流。本周22支新股申购，资金需求超过300亿，几乎是目前两市单日成交额的10%。虽说有为了申购科创带来的资金配置，但紧跟其后的密集交款是对市场真真切切的抽血。在这种预期下，叠加近期萎靡不振的行情，吸引不到场外资金入场，场内杠杆资金方面也在降低——上周五市场融资余额降低20亿。两大因素叠加导致早盘市场的大幅下行。

早盘市场直接回撤至前期底部平台上沿附近。我们在上周其实一直也在提示短期市场无量背景下要谨防震荡回调。眼下市场以极端模式展现了这种走势，反而大家不要慌。





短线回调后，我们认为投资者反而更加没必要对中期行情恐慌，从A股历史上中小板创业板的上市经验来看，上述板块推出后8个月都对主板产生了10%~20%估值提振的正面示范效应。科创板推出长远看，从上海权重的被动配置需求，到估值对标下的主板维稳需求，再到对标行业的示范效应来说，都仍然是非常值得期待的。



