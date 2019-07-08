从去年的6月份正式提出，到今年的7月22日，仅仅一年多一点，科创板即将正式落地。然而虽然市场对于科创板的讨论已经过去一年，但即便在今年，科创板的落地仍然对很多人来说有着完全不同的意味。究竟是巨大分流造成的进一步的对A股主板的涸泽而渔？还是真正由点及面的推动全A股的改革进程，催生出真正意义上的牛市呢？





当然，我们一直坚定地看多科创板行情，同时本周也不断在和大家说，虽然短线有震荡，但是7月份整体要大胆看多。





回到科创板本身，是示范还是分流？这个问题相信在接下来的时间里会不断的成为市场关注的焦点，进而极大地影响22日之前的市场波动。但我们认为，对于科创班，其实大家没必要有太多的顾虑。对于大家对科创板的疑问，其实我们不妨以回溯历史的方式倒推科创板上市交易可能带来的情形。





科创板正值上市交易，标志着中国资本市场这一重大制度性改革终于迈出了正式的第一步，这也是围绕着A股市场重大的改革洪流的第一波。





作为一个新的市场， 科创板对原有估值系统的影响主要存在着示范效应和分流效应。示范效应指的是由于新上市的股票板块通常兼有新的估值体系和次新股溢价，对可比板块和可比公司会起到带动的效应，提升他们原有的估值水平。分流效应是指假定股票市场资金总量变动不大的情况下 因为投资者购买新市场中的股票会形成资金分流，会对原有股票的估值形成压力。





对比科创板可能造成的影响，其实大家不妨倒推一下科创板和中小板上市初期，对于整个市场的估值影响。





中小创设立初期，对原有板块估值的整体示范效应略大于分流效应。从中小板及创业板初创时期的估值水平变化来看，初创期两个新增板块的估值水平均经过 6 个月左右的提升期，同时带动相应板块估值向上。

中小板设立初期对主板估值示范作用较强。2004 年深交所推出了中小企业板，作为创业板推出前的过渡。中小板主要服务于即将或已进入成熟期、盈利能力强但规模小的中小企业，上市门槛低于主板市场。在中小板初创的 8 个月里，板块估值水平不断提高，从 39.87 倍水平提升至 65.5 倍，而同期主板估值水平维持在 44 倍且受中小板估值提升带动进入 8 个月左右的估值提升期，从 41.4 倍提升至50 倍左右。





而与中小板相比创业板设立初期对主板估值虽然没有显著影响，但对中小板估值产生了明显的示范效应。2009 年底深交所终于正式推出了创业板，承载着扶持成长性科技类企业功能， 成立之初经历过一波与主板估值的同涨期。创业板市场上市的公司大多具有较高的成长性的高科技公司，具有较大的成长空间，初期市场化发行，不设市盈率上限。从 发行 PE 水平来看，创业板成立后的前三批上市公司平均发行市盈率为 85.24 倍、87.06 倍、78.85 倍，个股上市发行市盈率基本处于 60-90 区间波动，远高于同期主板估值水平，板块整体估值溢价较为明显。从创业板初创期与主板的估值对比情况看，创业板的设立对主板整体估值的拉动并不显著。从创业板初创期与中小板的估值对比情况看，创业板的设立也带动中小板估值水平 6 个月的提升。2010 年 6-12 月创业板估值由 60 倍提升至 73 倍，中小板估值水平从 28.74 提升至 37.47 倍。





行业上看，创业板上市对科技行业存在着明显的估值示范效应。创业板上市对原有科技行业有着明显的估值示范效应。从 PE 水平来看，在创业板创立之后的半年内，原有科技行业的估值水平有着显著的示范效应，且这种估值提升的效果在创业板创立之前已经有所体现。电子行业市盈率从 2009 年初的 16-20 倍逐步提升至开板时的 48-60 倍区间范围内，提升幅度达到 16%。在创业板开设后，虽然估值曾出现了一定程度的小幅回调，但总体来看，在创业板开设之后半年内，电子行业估值也一直维持在 45-75 倍的相对高位水平，估值提升幅度最高达到 了 56%。与之相类似，通信、计算机行业在创业板开通前后有着相同的估值提升过程，并先后在 2010 年 3 月和 4 月达到估值提升高点，板块估值提升幅度最高达到 58%、55%。总体而言，科技板块估值最受益于创业板开设，估值提升效应最为明显，体现在估值提升幅度最高，提升持续时间较长，而且在此后的估值回落阶段科技行业估值回归幅度相对较小。





甚至从创业板的经验来看，不仅对于科技股，创业板上市对泛科技行业也存在着一定的估值示范效应，前期上市的创业板标的之中，医药、机械行业的个股占比也相对较高。通过对比相关行业主板估值水平变化，我们发现，医药、机械行业估值水平的提升过程与科技行业类似，存在着一定的估值示范效应，但估值提升的幅度明显弱于主板科技行业。创业板上市后，机械、医药行业估值提升幅度最高为 32%、23%





而对于已经享有估值溢价的行业龙头，和所谓对标（同样主营范围）的竞争对手公司。虽然短期内出现了波动，但中期时间看最终都形成了估值上的正向提振。





因此，不论是中小板还是创业板的经验，其实都在告诉我们——对于科创板的行情，投资者大可以多一点信心，少一点慌张。





我们熬过了最低迷的五穷六绝，在上周我们不断提示大家，回调要果断补仓。现在看，方向选择在即，最强的刺激信号已经粉墨登场。大胆一点说——好日子开始了！！