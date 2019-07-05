结果是，沪指周一的强势拉升，最终是一场“以为才刚开始，没想到已经是巅峰”的散伙饭。我们在周一盘中，整个市场都疯狂的过程中，不断在提示大家：1没有回补缺口，2没有真正的放量，3没有强势到带动市场情绪的新版块，4没有形成和指数匹配的个股涨停数量。这些信号都在说明一点，就是整个市场的反弹只是看上去很美的泡沫。





目前看，我们在周一的判断完美的得到了市场印证。我们反复提示大家这个位置不要追高不要追高，反而无量上涨是要减仓的。相信跟着我们的节奏操作的投资者和学员，大家对于本周行情还是有一个很好的把握。





当然短线震荡在所难免，但是当时间到了周五，几乎所有人都在痛斥市场不给力的时候，我们要再一次唱唱反调——我们认为一旦市场跌下来，大家反而要坚定立场。指数在这个位置连续下行的空间并不大。反而不管从什么层面看，我们都坚定——7月份是会有一波行情的。





从技术上看。沪指延续低迷震荡趋势，但指数非常坚决的始终保持在60日均线（中期趋势线）上方。本周五天的回调基本上都是沿着60日线回调，而非直接跌破。同时，沪指目前也没有破坏6月10日以来，反弹的趋势线支撑，更是在周四回补下方的本周一跳空缺口后，就快速止跌，连续两个交易日反而在微幅上涨。





量能方面，沪指成交也已经萎缩至全天仅仅1632亿，这个级别的量能水平，意味着虽然做多压力大，但是同样市场也基本上没有卖出需求。沪指在这个位置的1632亿日成交额，这个成交虽然比G20之前6月17日18日的单日成交差一些（事实上考虑到G20释放的短期缓和信号，我们认为在消息面重新降温前，真正的地量也不可能在重复17~18日两天的水平）。但至少我们看基本上也和6月6日、10日两天1649和1625亿的单日成交相仿了。这意味着指数的成交量再一次逼近了此次反弹前的极限地量。方向选择在即。





市场方向选择在即，我们需要关注的其实就是左右方向的重要变盘时间。而从消息面上看，7月份不管是敲定下半年工作重心的政治局会议。降息预期极高的美联储议息会议，还是后半个月很可能真正落地的科创板。三个事件任何一个为A股带来的都应该是巨大的利好。





因此，综上，我觉得虽然G20之后市场仍然表现出极强的观望情绪这一点本身让很多投资者会非常不解，但我们还是希望大家能够注意到盘面上那些看似羸弱的指数波动背后的信号。以及在强大的事件预期之下，我们认为这个位置市场回调之后，真的没必要再担心。放量上涨，买，急跌，同样要买。这就是我们对于下周的总体策略