整个早盘市场乏善可陈。从周一市场拉升，我们就在提醒大家，成交量不足，没有新增热点，这样的反弹，短期一定是要承压的，尤其在周二市场在还没有回补缺口的前提下，就率先选择回调，更是如此。所以，市场人气最疯狂的时候，第一时间提示大家要注意市场风险，到今天为止，是正确的。





不过指数跌下来之后，投资者没必要过分的担忧。





从今天盘面上看几个信号值得注意一下。第一是技术面，沪指仍然死守在60日均线上方，虽然持续回调，但目前看情绪上并没有恐慌情绪涌现。成交量上，早盘萎缩至不足900亿，这是近期非常罕见的成交水平了。按照这个成交量趋势，午后头一小时很可能会继续缩量。目前看早盘的最后半小时量能仅仅109亿，上一次达到这个水平，是6月18日市场启动前的极限，半小时100亿。照着这个状态来看，午后进一步缩量，市场就将逼近短期的极限量能水平。缩量之后，方向选择也将随时出现。





个股上面看，早盘市场人气低迷，但全市场跌超7%的品种只有11家，两市仅仅3家跌停，跌超5%的也只有27家上市公司，超3%的93家，实际上虽然沪指收跌，但涨幅榜明显更强于下跌，大量个股集中在正负3%的波动区间内。从个股涨跌上看，能明显感觉到，整体市场等待情绪浓厚，但少量活跃资金同样仍然有进攻欲望。这和去年下跌中死气沉沉的行情是不同的。





板块方面，早盘船舶在昨天的分化基础上再一次出现明显的降温。但同时也有半导体的再次启动，虽然目前看个股涨幅过于集中但还是那句话，资金的心气儿还在，这就是好事儿。早盘久之洋强势封涨停，虽然一度打开但快速回封。目前看四连板一定程度上打开市场的上涨空间。





总的来说，行情还是在继续磨人中度过，但是透过表面的低迷，又好像能看到资金在悄悄酝酿着大动作。早盘外资继续流入。在这些因素下，大家最好还是耐心持股，等待方向选择明确。当前位置无量上涨减仓，下跌2980以下可以果断加仓。整体来说，我们继续看好七月份的行情机会。





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