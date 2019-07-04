A股持续震荡，在继续缩量和缺少新的强势题材的背景下，沪指的走势已经很难说是低迷的横盘震荡，还是强势的回调。一方面沪指本周二之后进入梦游状态，沪深两市成交量萎缩至4385亿，较上一交易日进一步萎缩。个股层面也开始从周二的普遍小涨，变成了周四的五五开。





板块方面，军工环保成为今天最强的两大盘面亮点，但从军工股来看，中国船舶中国重工这两口子都是冲高回落，高位大面，而今天跟风炒起来的后排军民融合比如久之洋、中国应急也都盘中炸板或者烂板。持续性令人慌张。





与之对应，环保也开始启动大量绿茵生态、雅本化学这类的后排品种。前期高位股同样开始出现剧烈分化。





但另一方面，沪指继续死守3000点不破。成交量也在下跌中连续萎缩，半小时成交在午后连续进入了142亿这个触底反弹以来，几次30分钟级别方向选择前相对低点的成交水平，等于下跌过程中，也确实没有更多的卖出意愿了。虽然午后小级别出现向下加速的信号，但在完成下方缺口回补之后，尾盘果断走出一波拉升，直接将日线重新锁定在60日线之上，同时小级别的上升通道也没有真正的出现跌穿。从这些信号看市场的调整又是有序而强势的。





所以总的来说我们认为市场还是在情绪相对稳定的环境中，等待变盘点的临近。而目前看到的最可能引发变局的事件其实已经想去不远，就是7月下旬的科创板挂牌预期。从近期证监会的连续表态上看，借助G20后这个相对稳定的时间窗口，加速推出科创板应该是政策上面的共识。





而在此预期下，科创板打新的底仓被动配置需求。科创板对标的主板估值稳定的需求，科创板对于影子股以及券商创投等品种的直接带动。这些都成为了现阶段市场中，我们继续看好7月份行情的理由。





因此，相对情绪可控的横盘，强势回补缺口之后快速拉升的姿态。以及下半个月重要事件的利好预期，我们认为大家在这些潜台词背后，没必要对于市场方向有过多的担心。，目前的震荡，不过是好事多磨。