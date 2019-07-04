市场继续不温不火的横着，早盘券商带动一波拉升，但分时级别几乎只是触及到3025附近昨天翘尾的高点压力，就快速回落，整个市场的情绪还是偏弱。





不过我们还是建议大家这个位置多一点耐心。有一些消息是很多投资者看到了却没有理解的。比如昨晚证监会主席易会满表示的——推动资本市场重点改革抓紧落地。改革是什么，毫无疑问目前最重要的改革就是科创板。科创板IPO已经风生水起，按照目前申购科创板的速度，下周就可以到20家，下下周就能超过30只，第一批的名额肯定是够了，那7月底是足够开通科创板正式交易的。





实际上近期几乎所有的政策都在为科创板让路，包括已经明确的IPO减速，讲不能和科创板抢生意。至于为什么要提速，其实之前我们给大家解读过，本质上就是要珍惜G20谈定之后，这个至少现阶段相对明确的相对安全的时间窗口。





去年11月底G20 谈定之后，当时A股抓紧时间解决了股权质押危机。此次照葫芦画瓢赶紧推出科创板是必然的。因此后续我们看继续提速是大概率事件。





但以中国人的习惯，开张做买卖，舞个狮子放个鞭炮是常态。像A股这样科创板临门一脚却死气沉沉的，说实话是有点太奇怪了。所以后续会不会有提振资本市场的新政策已经箭在弦上？我们认为这个反而是非常值得大家期待的。所以考虑到7月份科创板开通是市场预期下的大概率事件，我们认为大家在这个位置也没必要说为后续的行情方向，过度的担忧了。





而如果行情方向确定，那么其实当前位置的震荡，其实对于投资者来说，应该是比较好的布局机会。五穷六绝结束之后，七翻身行情开始前能给大家这样一个窗口，其实是不容易的。



