加载中…
财经千万级名博 微博签约自媒体
个人资料
李飞
- 博客等级：
- 博客积分：0
- 博客访问：124,962,466
- 关注人气：204,329
- 获赠金笔：0支
- 赠出金笔：0支
- 荣誉徽章：
高位黄昏星，反弹见顶了吗
(2019-07-03 17:54:09)
延续周二的低迷，周三市场再一次以不温不火结束了全天的涨幅。从技术层面上说沪指本周三天成交，虽然出现了高位的震荡，但整体保持在前一周半市场做出的小级别收敛三角形的上沿3012点上方，目前不仅没有威胁到60日线的突破形态，并且连5日线也没有跌破。同时考虑到回踩过程成交量已经萎缩至仅仅2100亿，从技术上看回踩并不能算弱势，至少目前整体市场的情绪是可控的。
从资金角度来说，很多投资者关注到今天北上资金早盘的流出状态但从全天的北向资金跟踪来看，在今天午后亮点左右，沪深股通尤其沪股通出现了明显的资金流入，最终直接将全天资金流向恢复成正值。说明当前位置对于外资来说，仍然认可市场的布局价值，一旦跌下来，是有资金愿意去接的。
外资近期的大波动让很多投资者感到不安，尤其是4月份出现了历史以来最大的单月流出，但5月份稳住之后，六月又再次出现明显的流入。这种高速的方向变化会让很多投资者对外资方向产生担忧。尤其在外资明显已经成为最重要的主导资金的背景下
我们认为，大家其实并不需要过分的担忧。在经历过去两年的加速流入后，A 股当前的外资占比也仅为 6.7%左右，仍在“水往低处流”的过程。以最新的外资持股来看，虽然经历了过去 2-3年的加速流入，但当前外资持股占比仅为 6.7%左右。参考上世纪 90 年代对开放开的亚太经济体（台湾、韩国、印度），其外资持股占比均已达到 15%-30%，相较之下，A 股在全球市场中仍然是处于大幅低配，“水往低处流”的大逻辑不变。
尽管外资持股规模已经逼近国内公募和险资，但从长期视角来看，当前 A 股仍处于外资入场的初期阶段，未来尚有万亿级的增量空间。6 月以来外资的加速回流，是全球宽松、海外转暖、汇率企稳推动下，交易型资金大幅回流的结果。而考虑到接下来的半年，至少还会有四次对A股的纳入比例提高，从这个角度上看，外资作为目前最重要的增量资金，仍然是非常值得期待的一条主线。
总的来说，近期我们明确的思路就是继续看好7月份的行情，中期行情向好是不变的，但只不过从个股和热点的反馈上看一定是轮动的结构性机会。这符合牛市中二浪调整中的行情特征。所以投资者在操作中一定要把握好节奏，短期市场震荡，但并没有真正威胁到行情的趋势方向，因此耐心和信心是大家这个位置最需要的两枚法宝。。
【新浪投资教育学院2019夏季投资策略会】7.4日独家大揭秘，敬请期待~
喜欢
0
赠金笔
加载中，请稍候......