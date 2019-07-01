受到周末利好的刺激，沪指周一强势拉升，走出久违的突破行情。对于周末利好，我们在永源财经公众号第一时间做了详尽的解读，在此就不再赘述，只讲一点，很多投资者认为G20带来的利好仅仅是会晤本身传递的消息，这种想法是比较局限了。我们认为大家还是要从更宏观的角度来理解。





上一轮外部事件的降温周期，其实是始于去年11月下旬阿根廷G20峰会双边领导人会晤之后达成共识的结果。而资本市场在当时借助G20会晤达成的降温窗口，大刀阔斧的完成了对于股权质押危机的处理。也是在当时A股最重要的政治任务——守住不发生系统性金融风险的底线。从那个时间点开始，A股迎来一系列政策上面的关注度升温，最终提升到金融活经济活金融稳经济稳的战略新高度。A股在去年11月到今年的4月间，完成了30%以上的波段拉升。





而此次G20峰会之后，其实再一次酝酿出一个相对稳定的时间窗口。这个窗口期之内，事实上A股仍然承担着众所周知另一个非常重要的政治使命，就是包括科创板在内的一系列金融市场改革。因此，如果我们从更宏观一点的角度去解读G20会晤带来的中期中期影响，我们认为不排除A股市场会再一次复制去年11月底之后的拉升走势。以行情助推改革进程。





这是非常值得期待的。





对于A股周一的普涨走势来说，我认为有几个点是值得大家去注意的，当然高开是没什么争议的，关键是第一，高开之后回落是否得到支撑，这一点在盘中已经得到确认。





第二是继续上攻能否放量。放量的问题上，沪指在今天处理的不够好，其实大家可以对比6月21日的量能，应该说，今天在突破战中，市场反而每一个小时的成交对比6月21日3000点争夺战中，反而都有不同程度的萎缩。但我们讲人气的复苏是需要时间的，同时这也是在北上资金缺席的情况下完成的。因此不妨多给市场一点时间。





总的来说，我们认为7月份真正能够实现翻身行情，我们也将在本周三召开本月电话会议，重点解读包括7月行情，以及核心题材在内的相关的内容