受到周末利好的刺激，沪指早盘启动拉升，对于周末利好，我们在永源财经公众号第一时间做了详尽的解读，在此就不再赘述，只讲一点，上一轮外部事件的降温周期，其实是始于去年11月下旬阿根廷G20峰会双边领导人会晤之后达成共识的结果。而资本市场在当时借助G20会晤达成的降温窗口，大刀阔斧的完成了对于股权质押危机的处理。也是在当时开始，A股迎来一系列政策上面的关注度升温，最终提升到金融活经济活金融稳经济稳的战略新高度。A股在去年11月到今年的4月间，完成了30%以上的波段拉升。





而此次G20峰会之后，其实再一次酝酿出一个相对稳定的时间窗口。这个窗口期之内，事实上A股仍然承担着众所周知另一个非常重要的政治使命，就是包括科创板在内的一系列金融市场改革。因此，不排除A股市场会再一次复制去年11月底之后的拉升走势。以行情助推改革进程。





当然，这都是后话。从盘面上看，外部重磅利好落地，早盘市场直接高开50个点。这种高开行情最重要的是要关注是否出现回落，回落后是否能接住，接住之后再拉升过程中是否成交量能够持续稳定放大。早盘来看这三点中的前两点完成不错。





但是随着指数再次回到开盘高位附近，成交量开始明显的乏力，早盘成交大约1700亿，整体上看，放量是肯定的，但是这种级别量能，和6月21日当天的整体成交相仿，尤其第二小时，上月21日行程的事500亿的单小时成交，而今天第二小时缩量到只有450亿左右。成交量萎缩的速度更快，这就让午后持续放量这事儿变得颇多不确定性。





从盘面上看，下跌基本上被封锁，两市没有跌超5%以上的品种，但明显“谈崩了“概念股领跌市场，黄金、种业、稀土全面领跌，这里面其实还是要区别对待，尤其对于稀土这种品种。其实周末消息公开之后，市场普遍对一些题材的短期走势是担忧的，比如说自主可控概念，以及作为备胎的华为海思概念，包括稀土也一样。但是我们认为这一次外部摩擦，其实真正是一棒子打醒了沉浸在全球化分工迷梦中的国人，短期这些品种确实会承压，但是加速发展自主可控已经是毫无争议的战略方向，因此下跌回来，真正的核心品种，反而会出现进场机会。这个我们后期会重点给大家跟踪。





总的来说，早盘情绪带动指数反弹，但是成交上略有不足，后续重点看成交能否继续放大，早盘赚到买菜钱以内的是2600家，2到4个点的，赚个买肉钱的占了630家，不少个股冲6到7个点明显乏力，说明个股如果是红5%再介入的肉不多，就可能啃到骨头了。市场这个位置开始出现人气复苏，但这种复苏是需要时间的过程，技术上，我们更倾向于——指数开始修建一个2900~3150的新箱体。而真正的机会是在个股上，因此能否把握个股结构性减仓点，这个就真的狠重要了。





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