G20峰会正式在日本开幕，A股也真正进入最关键的时间窗口，巧合的是，在这个时间点，既是传统上所谓五穷六绝行情的最后一个交易日，同样又是香港回归纪念日港股休市的时间窗口。





几大因素叠加下，市场再次形成了非常低迷的震荡局面——对于G20不确定因素的观望，尤其在昨晚G20前夕，外围再次出现了对于事件升级的叫嚣；对于流动性压力拐点的的考量；以及港股休市背景下，北上资金的全面休息。这些都共同作用在市场中，最终让沪指形成了一种上有压力，但同时下又有支撑的独特局面。





盘面上，早间的外围因素最后一次放大了市场所剩不多的恐慌情绪。黄金股集体上涨，预示着避险情绪升温，但与此同时，农业板块带头大跌，这是预期中国要恢复进口美国的农产品；芯片也大跌，这是预期美国要放松芯片出口；唯有稀土永磁在临近尾盘暴涨，这是资金在赌谈不拢背景下的稀土反制。今天的整个市场，都在赌明天的会面，只不过各有各的想法，各自下各自的注！





比较有意思的是对比某灯塔国领导的反复，我们则在今天发布了重磅消息，中国将推出扩大开放5项重大举措：新设6个自由贸易试验区，增设上海自由贸易试验区新片区，进一步自主降低关税水平，2020年1月1日实施新的外商投资法律制度。自贸区等题材应声启动。当执世界牛耳的美国在保守主义上越走越远是，中国却越来越开放，承担更多的国际责任，也在敞开怀抱欢迎更多的资金来投资中国，这两种气魄之间的差异值得玩味。比较有意思的事早间消息——索尼微软任天堂，三个知名游戏机厂家高声反对美国对中国生产的其主机产品加征25%的关税。





这一定程度上反映了目前美国企业端的呼声。要知道，实际上中国出口美国的大量商品都是类似的借由中国制造的美国品牌。而且最逗的是，中国游戏玩家中，真正的主机玩家只占有很小的比例。换句话说很可能和游戏机所面临的情况一致，美国的大量税收，最终也仅仅是都反馈在美国商品和美国消费者头上。看到了这一点再回过头去看两个国家的不同胸怀，我们或许真的在经历一场剧烈的历史性的变革。





操作上，昨天给大家写了两条锦囊妙计——1）好消息传来，无量上冲逐渐兑现利润，放量上攻加仓进场。2）坏消息不幸出现，低开箱体下沿可以小仓位进场博差价，但不要恋战！——今天市场符合坏消息传来的状态，而早盘市场也确实是在箱体下沿的2954点附近企稳。最终几次下探都在箱体下沿得到支撑后反弹。说明整个市场目前都处于观望中，没有任何一方的情绪占据真正意义上的主导。





板块方面，除了前面说的比较有意思的方向，在前天我们重点解读的5G和白酒中，5G方面的沪电股份继续高歌猛进，但二排品种都出现了不同程度回落，虽然午后深南电路走出了翻红，但总的来看，还是临近关键时间点，大家的风险偏好都在降低。





而酿酒板块则在一片哀嚎中表现出极强的稳定性，龙头茅台、五粮液、地方名酒今世缘水井都在继续拉升。大家要注意一点——今天是香港回归纪念日，港股休市，因此本质上是没有北上资金买入的。换句话说，这个位置的白酒抗跌，已经不仅仅是外资偏好，更有内资的抱团需求在里面。考虑到三四季度的白酒旺季来临；下半年还有两次外资扩容的时间窗口；科创板打新带来的底仓配置需求等等，白酒在后期的抗跌属性还是可以继续期待一下。





总的来说，市场还是表现出对于事件因素的担忧情绪，但随着成交量急剧萎缩，多空意愿都不太强烈，无论如何，在长达两个月的震荡调整之后，市场情绪已经在等待中达到一种极限，接下来任何消息面的风吹草动都将引发剧烈的盘变。





对此，我们还是给大家两条锦囊妙计——1）好消息传来，无量上冲逐渐兑现利润，放量上攻加仓进场。2）坏消息不幸出现，急跌2920附近可以小仓位博反弹。