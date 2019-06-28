G20前夕外部再次叫嚣事件升级，感觉跟这么一个无耻的对手谈判，也是很心累。关键考虑在此前YL无人机问题上感觉某人已经不小心露了底裤，究竟是什么成色大家都心里明白，这种时候还要外强中干的叫嚣，让人非常看不懂。不排除是想要像前几次一样，借助A股和美股的时间差，来进行外部施压，今儿在金融战的层面为接下来的会晤争取更多主动权。





当然，贼人用心险恶，A股也是真的不争气。不过早盘看，虽然沪指一度下跌30个点，但小级别上守住10日均线，没有出现大幅破位。同时成交量急剧萎缩，临近午盘的成交已经进入垃圾时间，午后量能必然进一步萎缩，不排除全天成交会再一次回落至2000亿以下。从这点上看，还是继续等待市场消息面出清的节奏。反正是已经进入G20窗口，那么接下来一定是要等待靴子落地，才会有进一步动作。





昨天给大家写了两条锦囊妙计——1）好消息传来，无量上冲逐渐兑现利润，放量上攻加仓进场。2）坏消息不幸出现，低开箱体下沿可以小仓位进场博差价，但不要恋战！——今天市场符合坏消息传来的状态，而早盘市场也确实是在箱体下沿的2954点附近企稳。大家依计行事，不要盲目恐慌或重仓。





板块方面，前天我们重点解读的5G和白酒，早盘看，沪电股份继续高歌猛进，但二排品种都出现了不同程度回落，总的来看，还是临近关键时间点，大家的防线偏好在降低。





但酿酒板块早盘在一片哀嚎中表现出极强的稳定性，金种子拉高4%，龙头茅台、五粮液、地方名酒今世缘水井都在继续拉升。大家要注意一点——今天是香港回归纪念日，港股休市，因此本质上是没有北上资金买入的。换句话说，这个位置的白酒抗跌，已经不仅仅是外资偏好，更有内资的抱团需求在里面。考虑到三四季度的白酒旺季来临，后期的涨幅还是可以继续期待一下。





总的来说，早盘市场还是表现出对于事件因素的担忧情绪，但随着成交量急剧萎缩，多空意愿都不太强烈，接下来就是耐心等待消息面的风险出清。





策略上我们继续维持两条锦囊的状态：1）好消息传来，无量上冲逐渐兑现利润，放量上攻加仓进场。2）坏消息不幸出现，低开箱体下沿可以小仓位进场博差价，但不要恋战！