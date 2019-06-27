大盘解析：昨天下午的“博文”我们已经提示（均线压制现在非常明显，先短时间快速突破必须“放量”，否则将会在2910——2950——3100点震荡），有朋友一定今晚“焦虑”，不知道G20结果如何。我们认为明天两种可能，两种应对策略：1）好消息传来，无量上冲逐渐兑现利润，放量上攻加仓进场。2）坏消息不幸出现，低开箱体下沿可以小仓位进场博差价，但不要恋战！





昨天收评中，我们明确指出市场出现“低头喝水”之后会有上攻，但短期均线压制下存在较强的压力——周四行情基本按照昨天的判断，形成了市场冲高回落的走势，而3011点作为前高粘合60日均线的压力也成为全天最高点。



引发市场快速反弹的核心还是消息面的迅速转暖。其实比较有意思的是最近一周以来，明显灯塔国开始频频释放缓和信号，一方面是3000亿可能会延后，一方面是财长讲90%的协议已经完成，一方面开始出现美国英特尔这种大企业绕过国家开始恢复对华为的供货。



以以往灯塔国大领导的出尔反尔的状态，不敢讲就是消息面全面缓和的信号。但至少从第三条消息上看——市场经济再一次战胜了计划经济。如果真的大批量灯塔国企业主动恢复与华为的合作关系，那么对于中国制造来说，真的是一个有力的提振。不管是出于对性价比上面的优势，还是出于对全球最强大市场的需求，这将证明中国最核心的科技商品确实是拥有足够的吸引力，能够拿出来一战的。而这一成果在一家民企身上体现出来，更加难能可贵。



消息面的缓和直接激发了全市场对于近期收到外部事件压制的品种的偏好。5G、安防这些近期的风暴核心转为领跑品种。 昨天我们提示5G很有可能在你遗忘中“异动”，今天在“中兴通讯”的带领下，PCB供应链全面强势涨停！消费：近期我们在市场静等G20峰会期间“喝酒”壮胆是有必要的，今天也是“时隔27年A股再现千元股：贵州茅台股价盘中突破千元”！茅台的千元很有可能引发“食品饮料”近期全面活跃格局。

事实上在外部事件的催化下，5G一些更加深层的利好开始发酵——5G商用提前的背景下，争夺现阶段华为的库存配件，会直接对华为产业链品种构成利好——而这些利好在外部环境逐渐转暖的过程中，开始加速得到市场认可，深南电路、沪电股份作为华为核心PCB供应链企业，强势涨停。



但个股和题材的高度强势并没有带动市场产生太超预期的行情，沪指前期反弹高点及60日线粘合压力位承压，盘中两次触及都形成快速回落。但指数向下回踩2980点附近支撑也快速得到资金呼应。整体从盘面上看应该说两拨资金的表现都非常坚决。在外部缓和信号带动下的活跃资金开始极大地活跃于核心品种之上。



但另一方面场外观望资金仍然也在坚决等待G20的靴子落地，也因此市场形成了上有压力下有支撑的态势。



但需要提示大家一点，即便在近期市场两难的犹豫之中，北上资金并没有减缓流入速度，周四全天北上资金流入超过40亿，结束了连续三天的流出状态，而整个6月份，北上资金累计流入接近400亿，历史上，外资流入流出的拐点，事后看都对行情有巨大的前瞻作用。如果说本周前三天的资金南下，是出于对月底事件的不确定避险情绪，那么临门一脚的今天，资金再次选择快速北上，这很大程度上意味着，更加敏感的外资在预先判断外部事件的向好概率的提升。



或者说，在即便外部事件保持仅仅符合预期的态势进行了谈判的展期，那么A股对于外资来说，也已经进入一个合理的非常具有有活力的进场点位——而这两种猜测，应该说，都是对A股最有力的支持。





但稳妥起见，我们再次强调——我们认为明天两种可能，两种应对策略：1）好消息传来，无量上冲逐渐兑现利润，放量上攻加仓进场。2）坏消息不幸出现，低开箱体下沿可以小仓位进场博差价，但不要恋战！







