沪指在一场剧烈的乌龙中，迎接了变盘点。上周五我们再一次提示大家，本轮小级别反弹，第一个变盘时间窗口要看周二，市场也确实在本周二也就是今天走出了剧烈的波动，但是说实话，指数剧震的成因是预期外的。





消息面上，外媒针对招行、交行和建行的报道导致银行板块盘中剧烈回落，也成为了今天市场下跌的关键因素。但午后随着招行方面的辟谣澄清，也带动了招行以及整个沪指的快速回升。





周二盘面确实波动剧烈。并且考虑到后半周的密集消息面影响——在周二的剧震之后，本周一直到月底G20峰会靴子落地前，恐怕市场不会有太过强势的表现。这符合我们之前给大家的对于市场节奏的判断。





但即便如此，我们还是要提示大家，目前的市场情绪并不绝望，而仅仅是在等待更明确的消息公布。在今天的剧烈波动中，有几个信号是值得大家去关注的。





第一，市场情绪明显仍然保持平衡。招商银行的剧烈下跌在午后达到极限，而辟谣和反弹时间点发生在13点44分。但在这时间节点前从午后开盘开始，招商银行已经完成企稳并且开始出现连续的底部放量买入信号——市场对于所谓的负面消息开始呈现出抵抗的情绪，一方面这根植于A股银行权重普遍估值偏低的现状，另一方面也表明存量坚守资金对于消息的判断更加理性，在非常临近G20靴子落地的时间窗口，仅仅靠传闻已经不足以持续杀伤市场。





第二，沪指的全天波动呈现出：上方受制于60日均线压制；底部获得2956点支撑，而最终收复在5日均线上方的状态。我们之前和大家讲过回调只要2956点能够守住，那么本轮行情就得到确认。目前看指数也确实维持了强势姿态。并且以目前的波动来看，沪指显然是在2980~3015点之间开始修建新的平台，换句话说，在最终的消息面确认前，指数如果以横盘代替回调，那么显然资金是在以最强势姿态迎接变盘点的来临。





所以后续的行情其实大家需要密切留意盘面变化，如果市场保持相对强势，则在G20落地前，因为周二的提前调整，则后续几条可能出现小级别的60日线下方的弱翘尾走势，保持对于当前不确定状态下，多空预期的平衡。





但如果市场情绪再次转弱，非常重要的信号就是2956点的失守。





不过总的来说，我们认为到了当前点位，指数已经熬过了最艰难的时刻，在没有实锤的前提下存量资金提前缴械的概率并不高，但近期不断挑战市场神经的各种外围事件，也会进一步压低后半周的风险偏好，因此在G20落地前，我们认为市场很难有强势的行情和机会，还是耐心等待消息的最终落地。





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