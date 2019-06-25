黄金股几乎一枝独秀的成为全市场最大的亮点。而我们周末在永源财经提示的周二变盘窗口，也再一次得到市场验证。只不过导致变盘的原因确实是超预期的





消息面上，据华盛顿邮报报道：招行、交行和建行涉嫌在对朝鲜违反制裁的调查中拒绝遵守传票。根据美国司法部长或财政部长的要求，该事件可能触发将中国最大银行从美国金融体系中切断的可能。





就在双方领导人通话之后不到一周时间，超级计算机五家企业遭到禁售，银行系统金融战悄然升温。显然从根本上来看，外部的问题其实一直没有真正意义上的降温。与之相比，应该说不管是媒体还是管理层相比于去年毛衣问题刚刚浮出水面时，表现的成熟很多。后续的方向反而清晰了——打归打、谈归谈。这其实也印证了我们此前的观点——双方的毛衣政策，对于实体经济真正产生影响，会有一个季度左右的滞后。介于当下这些毛衣上面的对轰没有真正影响双方的实体经济，因此不排除都会出现进一步升温的可能，直到在对攻中双方均感受到疼痛，才会重新寻求平衡。





对于股市而言，其实短期的风险消化之后，也没必要过多的恐慌。





周二招商银行带动下，沪指大幅度下行。但从整个市场的估值体系出发，银行的估值本身一直是偏低的，因此大幅度单边下行的空间会比较有限。并且目前外部的声音也比较混乱，各种不同风向的传闻混杂在一起，也有扰乱视听的嫌疑。对于一直以悲观预期观望的资金来说，因为风吹草动就完全放弃也不符合其利益。因此市场在这个位置先行大跌之后，不排除如果消息面保持相对平静，则在真正G20开启前会形成一波弱反弹走势。





总的来说，资金还是要等待G20的拍板来决定最终的走向。