央妈向头部券商变相释放流动性，中信证券指出新一轮行情已经启动。周末诸多利好的加持下，A股终究在周一也没能走出太过于强势的姿态。





我们上周给大家讲过，真正本周留给市场的拉升窗口，最堪称风平浪静的，恐怕也只有周一周二两天，事实上，从周二晚间开始，外部和内部都将再一次进入一个密集的事件窗口区。





美国25日，将是针对3250亿中国商品加征关税听证会的最后一天，任何的消息见光应该是在北京时间的26日凌晨。





而北京时间26日本身，又是招商证券中期策略会的窗口，大魔咒了解一下。





再往后推两天，28日，本届G20峰会将在日本大阪召开，中美领导人确定将进行会晤，而就在确认会晤的没两天，美在本周末再一次限制了5家中国企业。这又为中美会晤蒙上了一层不确定性。





因此，市场在周一的裹足不前之后，很可能畏惧于本周内后续更多的事件影响，不排除后续周内的四个交易日都维持弱势震荡的观望态度。事实上从今天的热点大家也能够看出类似的信息。





在周末央妈出手补充头部券商资本金的利好支持下，今天证券板块居然仅仅是出现了冲高回落。与之对应大家看看领涨板块——清一色的避险品种：黄金、贸易反制的农业+猪肉等等。尤其黄金股在上周的高位上继续有资金关注，说明当下，资金整体的态度还是趋于谨慎。





但谨慎并不意味着行情没有机会，沪指仍然传递了相当的强势信号需要大家注意。





第一，全天震荡之下，整个市场坚定死守3000点整数关口，并且最终以红盘保守，证明即便弱势震荡，主导震荡的情绪也是观望而非绝望。沪指盘中分时级别几次下挫都诱发资金进场，这同样证明了上述观点。





第二，券商低迷行情中，大家应该注意到，沪指跌幅超过5%的品种，实际上只有50家，而涨幅超过5%的则有213家之多，即便两市跌幅超过3%的品种，也仅仅只有186家而已，这证明当前位置，资金也同样没有主动做空的意愿了。所有人都在耐心等待消息的明确。





因此，客观讲，A股最煎熬的时刻已经进入尾声。不需要过分的担忧，市场在安静中等待靴子的真正落地。而由于本轮调整初期市场几乎是以最悲观情绪下跌，因此只要消息面靴子落地，没有太超出预期的额外利空，则A股的风险偏好会快速提升，迎来报复性反弹。





七翻身行情已经在路上，大家需要真正做好持股待涨的准备。





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