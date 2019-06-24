周末最大利好是央行向头部券商高额度核准融资券。这是一次重大的金融改革。同时也显露出目前决策层对于资本市场的重要期待。原因很简单，过去中国的流动性投放全部通过银行系统——央行放款给大银行，大银行放款给地方小银行，小银行对接企业。但随着实体经济压力增大，大型商业银行向下放款的意愿开始大幅度收缩。所以当今年包商银行出现问题的时候，管理层发现，我们那么辛苦的给银行释放流动性，结果流动性被卡死在大银行，并没有真正进入小银行





而即便进入小银行的流动性，小型银行也因为对于坏账的担忧，不愿意真正的向企业端放水。所以去年开始的很多P2P炸雷和今年的包商银行问题本质都是如此。因此这一次央行的动作，实际上是在转移一部分传统大型商业银行的功能给头部券商。头部券商通过发行融资券拿到资金之后，与银行吃利差完全不同，留存在账上没有任何作用。





券商补充的资本金想要盈利只有两种模式，要么以此为抵押发展融资融券交易。要么在定增或IPO过程中进行跟投。但总的来说，是要通过券商，流入上市公司，流入实体经济的。因此，央行的举动，等于开始纾解一部分商业银行功能至头部券商。而如果未来头部券商真的能够承接为中国金融领域比肩商业银行的另一个流动性调节工具。那么与之对应的资本市场将成为最直接的流动性投放场所，这将是最重大的利好。





总的来说，我们其实能够看到，政策上其实一直在顺延年初对于金融与经济共生关系的政策方向，本质上也是在进一步强化资本市场的战略地位，这也在中期进一步夯实慢牛的基础。但不可否认虽然政策传来暖风，但市场仍然在等待本周最大的消息面因素落地。





沪指早盘成交出现了明显的萎缩，半日成交1300亿，全天应该会回到2300左右，这个成交想要实现突破就比较难了。成交量的快速回落，凸显了当前市场对于本周时间窗口的谨慎情绪。





25号美国针对3250亿中国商品关税听证会结束，26日招商证券策略会，28日G20。而就在G20两国领导人会晤前夕，美国在周末又对五家中国企业发布限制令。这显然进一步加深了市场的不确定因素。导致资金观望。





当前位置，我们认为大家还是对核心品种做好两手准备，一切都指向本周末将落地的消息面因素，谈成则5G启动，谈不成则自主可控+农产品胎动。而这个过程中，黄金虽然出现了极高的分化，但如果上半周能够完成回踩，则不排除周四周五前后还有异动的可能。





总的来说，A股最煎熬的时刻已经进入尾声。不需要过分的担忧，包括今天指数虽然低迷震荡，但早盘真正跌幅超过5%的品种，也只有不足40家，市场在安静中等待靴子的真正落地。而由于本轮调整初期市场几乎是以最悲观情绪下跌，因此只要消息面靴子落地，没有太超出预期的额外利空，则A股的风险偏好会快速提升，迎来报复性反弹。





七翻身行情已经在路上，大家需要真正做好持股待涨的准备。