



周五市场延续周四的拉升态势，虽然没能大比例的扩大战果，但是至少量能和指数点位上保持了不错的态势。





我们从时间窗口上看，上周五给大家一个重要的时间节点，我们当时说市场最恰当的强买入点应该最快在本周二，最迟在本周四出现，目前看，这两个时间点都很好的为大家前瞻性的关注到行情拐点。而指数启动之后，我们认为大家接下来还是要关注另一个时间窗口，就是下周二6月25日。





从时间上看25日是美国方面针对三千多以商品是否加征关税的听证会结束的时间点，从美国一贯的行为上看，听证会并无法真正最终决定总统的动向。但需要注意的是，在此后一天6月26日将是招商策略会的开幕时间点。6月28日又是G20峰会开幕的时间点。换句话说，下周三开始，市场将进入又一个密集并且非常重要的时间窗口。因此反弹如果见短期高点，我们认为大概率会在周二出现。





而至于市场以什么类型的品种爆发，大家不妨关注一下目前的指数变化。昨日，市场各大指数均实现较大幅度的上涨，其中上证 50 上涨 3.51%，上证综指及沪深 300 分别上涨 2.38%和 3.03%，而中小板和创业板涨幅相对较小，分别上涨了2.15%和 1.91%。除相对强势的上证 50 已经填补 5 月 6 日市场下行的缺口外，其余指数距离缺口还有一段距离。





以A股一直以来的惯性来说，权重往往是起到引导方向的作用。但尤其在敏感时间点前，权重连续异动的难度也偏大。短线上证50率先回补缺口，已经很好的成为接下来行情方向的引路人。不排除下周会出现权重搭台结束，题材轮番唱戏的节奏。我们也会在周末的公众号永源财经中给大家重点解读部分板块机会，欢迎关注





毕竟我们从短线的消息面上看周四晚间的重组新规，本质上其实是针对科技股的一次重磅利好。因为科技类企业事实上是最依赖于并购模式来做大做强的。重组新规开放了这一领域，实际上是打开了大量科技创新企业的估值上限。因此接下来一周很可能题材方面会有一些不一样的异动。





总的来说，我们看本周行情还是表现的非常强势。成交量放大+指数突破，都成为短线最重要的亮点。接下来的一周，重点看周二的拐点和后半周消息面的更新。点位上沪指短线关注3015和3050点两大压力，向下回踩2956点不破就是强势信号。最难熬的时刻已经过去，A股即将迎来七翻身行情。





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