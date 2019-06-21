A股的神奇就在于，不好的时候什么都不好，但是运气一旦来了，各种利好消息纷至沓来。昨晚，证监会就修改《上市公司重大资产重组管理办法》公开征求意见。拟进一步提高《重组办法》的“适应性”和“包容度”。其实简单来说，最受市场关注的就两点，第一个是免去了对于净利润的要求。第二个是创业板开放并购重组。





这条消息一出，当然今天的行情就稳了，开放并购这是重大利好。但仔细想想应该说很唏嘘，过去的半年里，险资从害人精重新变回了小甜甜，借壳从严打逐渐过渡到不断地提高“适应性”和“包容度”，而游资炒作从过去的妖精变成了当下基本上默许的状态，过去三年A股所经历的一切几乎都在被推到重来。这里面其实真的是能够看到A股在一条弯路上走了多远。但痛定思痛总是好事，这些改革和变化，这些反正的背后，其实恰恰体现了对于市场化的尊重。应该被给予掌声。





今天早上看到一条段子，说炒作垃圾分类和炒作垃圾股，炒作的本质都是垃圾。但其实说实话，并购重组看似最直接利好的是壳资源垃圾股，但实际上并非如此，很多人认为这个位置监管层对于创业板并购的放开，是在抢科创板生意，有些看不懂。但开放重组背后，尤其对创业板的放开，除了在科创板之前增厚创业板估值之外，更重要的应该还是为了科技的做大做强





这是很多投资者忽略的——科技企业的快速发展和传统企业是不一样的。以全球的发展经验来看，以及中国过去几十年科技企业的发展路径来说，科技企业的快速发展，最有效和最直接的手段就是横向并购。举个简单的例子大家都用过电脑，电脑有硬盘，有CPU，有内存，有显卡，有主板，有显示器等等等。





每一个硬件之间的生产工艺差别巨大。如果我本身是一个国内硬盘生产的龙头，我想最终成长为一个能整体出电脑整机的龙头企业，我该怎么做呢？我去从零开始研发显示器、显卡、CPU、内存吗？当然不是，最简单实现全产业链覆盖的方法就是横向并购。而说实话，电脑是一个已经大家很熟悉的成熟领域，在信息安全、云、芯片等高端制造领域，每一个细分行业差异都是巨大的，想要成为全行业龙头，就是并购重组。





所以此次的所谓重组大礼包，不仅仅是一个资本市场的动作，更是资本支持实体，资本支持自主可控改革进程的重要举措。因此，我们说看到皮囊的投资者说这是利好，大盘稳了。看到血肉的投资者说这是利好，垃圾股涨了。而真正看到骨骼脉络的投资者会说，这是利好，高新科技产业的机会来了。





所以我们希望大家在对于政策的解读过程中，不要低估了这一点。





早盘来看，沪指放量不俗，周五3000亿基本没问题，但短线注意两个压力，一个是60日均线3013的压制，另一个是缺口上缘3050的压力。这是今天面临的两大压力点位。午后另外一个时间是富时罗素正式纳入。尾盘可能在MOC操作模式下，还有类似此前msci的急拉，但市场这一次准备很可能会更充分，套利资金也更多，因此恐怕很难复制上一次的尾盘异动。总的来说，反弹在路上，对行情多一点信心。





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