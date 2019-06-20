6月20日的美联储会议，算是接下来半个月中最重要的各个事件中第一个落地的，从声明中去掉“耐心”措辞，改成“将以合适行动

“保持经济扩张，基本上可以理解为，美联储将开启降息大门。而从美联储官员的利率散点图来看，17位委员中有7位预计今年将降息两次，1位预计降息1次。这对于后半年市场而言，毫无疑问是最重要的强心剂之一。





尤其针对国内而言，随着欧洲央行、美联储相继释放宽松信号，全球央行开始进入新一轮的宽松周期。这很大程度上为国内的货币政策打开了宽松的空间。我们预计，下半年央行将存在150~200个基点的降准空间。公开市场操作利率有望下调30个基点，甚至有必要的话，央行可以动用降息的手段，这至少是在去年一年中，都不可想象的。





回归到行情，美联储的利好落地+昨天外部事件的缓和信号，最终促成了A股在周四的放量突破，指数一举站上1956点平台上沿，并且开始向缺口发起进攻。我们一直提示大家当前位置唯一能够相信的就只有量能。今天看成交量至少在早盘放大的情况是比较喜人的。早盘1700亿，可惜午后市场横盘，最终日成交额锁定在2800，没有达到3000亿水平。





市场在本周以前的连续横盘，其实是最折磨投资者心态的过程。很多朋友听说过盘久必跌。其实我们从A股历史的统计上看，盘久必跌的说法是行不通的，更多时候，盘整最终是以上涨作结。





事实上，横盘不能一概而论，“跌不动”的横盘和“涨不动”的横盘分属慢熊/磨底类和慢牛/磨顶类，有着各自不同的特征。我们判断目前上证综指的横盘类型最可能为“慢熊型”横盘，这种情况是在大量利空消息消化后，下跌动能不足，同时也没有足够的资金和情绪向上突破，指数可能继续向下探底，随着恐慌盘流出形成最后一跌的模式。但另一种可能是，如果指数继续在目前的区间内窄幅横盘，但一旦形成了消息面或者任何事件引导的情绪拐点，则性质会迅速变为“磨底型”横盘，这将意味着下跌动能的衰竭，中期底部的确立。因此这就是为什么在过去的一个月中，我们一直在提示大家——当前位置相对非常安全，向下空间不大，并且一旦急跌要敢补。而上涨加仓的信号要明确看量能配合。大约如此。









事实上近期我们也一直在留意市场启动信号。上周五我们在永源财经公众号头条中，明确给大家提及“最快下周二，最迟下周四将是最好的短期买入点。”而目前看周二确实成为了近期拉升前的最后一个交易日，而周四则成为市场放量启动的时间点。

今天市场启动后，我们再给大家一个时间点的参考。我们认为周五行情的关键是看如果回踩，2956点能否给指数有效支撑，而如果市场强势则周五可能延续上涨态势——需要注意一点6月21日将会是富时罗素纳A生效的时间点，需要注意一MOC为交易策略的外资是否会再次在尾盘前集中买入。但有了上次MSCI的前车之鉴，恐怕A股这一次想要强势翘尾也存在不少难度。





而如果周五保持强势，我们认为市场很可能会将短期反弹延续至下周二，因为周三开始招商策略会，到周五G20峰会又会造成市场的观望情绪。如果市场在下周二之前能够完成回补缺口，并且在后半周缩量回调，那么我们认为下周的后半周将成为反弹趋势中，第一个不错的补仓时机。需要大家重视了。