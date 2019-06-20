这两天其实反复给大家讲的就是不要看其他因素，因为一切都存在不确定性，而唯一不会骗人的就是成交量，成交量的演化是最直观的市场情绪的反馈。我们给了大家两个标准，向下缩量刀1300亿左右，可以进场，而反弹如果放量3000亿，则是坚定的进场信号。





周二，成交量萎缩至1369亿，创下近期地量，而今天沪指早盘放量达到1731亿，午后只要量能不出现断崖式的回落，那么3000亿的进攻量基本上在今天就形成了。





如果大家还记得周二我们在盘后的文章，其中我们对比了历史上最重要的五次地量行情，而之后能否快速出现地价还是继续震荡寻底，最大的区别就在于地量之后的成交量，是继续维持低迷，还是能够快速的放大复苏。目前看，至少周四的盘中，市场选择了第一条强势路径，这对于全市场的资金信心，都是一个重要的支撑。





早盘最强势的品种，主要集中在金融领域。券商全板块上涨，中信建投封板涨停，而保险方面，人保作为最活跃的品种，也在午盘前强势封板，金融大权重封板在经过中午的市场发酵，午后很容易形成抢筹的局面。进一步刺激盘面活跃。





消息面上，美联储19日宣布将联邦基金利率目标区间维持在2.25%至2.5%不变，符合预期。美联储以9:1的投票比例通过本次利率决定，享有FOMC投票权的圣路易斯联储主席布拉德首次对FOMC决议声明持异议，要求降息25个基点。美联储在政策声明中删除了关于他们在判断下一步利率行动时将“保持耐心”的措辞，被解读为降息敞开大门。这也成为了月底前极大不确定因素中，第一个以利好结局落地的，就像我们之前说的，其实资金早已经提前做好准备，一旦消息面出现缓和信号，这将直接带动风险偏好的快速抬升。





在今天的反弹行情中，我们认为大家要重点注意一种情绪，是目前市场所没有注意到的，就是以金融尤其券商打头炮带动的市场反弹拉升，是否预示着三季度科创板正式上市交易前，作为估值锚定标的的主板开始处于各种方面的考量抬升自身估值了——这其中的逻辑，我们之前用过相当篇幅做解读，不再赘述。但如果这个预期落实，则这一波市场反弹，至少可以从今天，一直看到科创板挂牌交易。





总的来说，早盘放量突破2956点已经是相当强势的局面，午后可能进一步出现抢筹的现象。大家需要密切留意的点就是量能能否延续强势放量的局面。有成交量，大方向就不会有问题。





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