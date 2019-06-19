隔夜消息面大有忽如一夜春风来之感，但很可惜理想的丰满总是遇到现实的骨干。沪指全天形成了典型的高开低走。甚至因为有着美股的示范效应在前，沪指甚至省略了冲高的过程，高点几乎在开盘的两分钟内一步到位。





沪指在周三最终形成冲高回落，这对于后市的方向而言，是一个比较尴尬的局面了。从消息面上看我们认为近期有三大事件在不断对市场形成压制。





一是最近两个月的金融和经济数据显示，基本面情况并没有那么好，一季度所期待的宽信用并没有持续回升。社融、 M1、M2 等金融指标，虽然已经有明显的企稳迹象，但并没有显著回升。同时，5 月份以来，国内经济的企稳复苏势头有所减弱，国内陆续公布的经济数据大多表现一般，其中虽然存在一定程度的季节性因素影响，但整体来看，短期内经济仍存在下行压力，当前经济的企稳复苏似乎并没有一帆风顺。





二是随着包商银行等事件的不断发酵，市场流动性出现了一定的紧张，信用风险问题再度成为隐患，市场信用利差明显回升。短期利率以3 个月国债到期收益率为例，截至6 月18 日报收2.43%，相比三四月份时的低点上升有近 45 个 BP。但从目前的情况来看，流动性和信用风险的问题已经引起了监管层的重视，6 月 18 日，据报道，央行与证监会召集 6 家大行和业内部分头部券商开会，鼓励大行扩大向大型券商融资，支持大型券商扩大向中小非银机构融资，以维护同业业务的稳定，安抚市场情绪，打消部分金融机构顾虑。





三是外部因素中美贸易争端始终成为影响市场情绪的阴霾。这个就不赘述了。





所以从这个角度来说，其实大家能够很清晰的看到，两国首脑通话确定G20期间会晤这一点对于外部事件的缓和应该说是巨大的。叠加监管层重视并有望采取相应措施缓解市场流动性紧张和信用风险，短期来看，这两者都有助于提振投资者情绪和人气，但很可惜的是，市场在周三形成了毫无争议的高开低走。





整体来看，还是对于月底前连续时间窗口的不确定性产生的观望情绪。17~25日3000亿听证会，20日美联储议息会议，28日G20，并且虽然达成会晤，但谈成什么样仍然是未知数，这些因素的共同作用下，压制了今天的市场反弹。其实客观讲，沪指应该说是错过了一个最好的时间窗口。如果上述的利好出现在3050点之上，则一旦消息面形成类似环境，市场是一定要走出强势拉升的。但眼下真正面临的问题是——后半月的不确定窗口，叠加资金已经提前跑路的现状——换言之，离场资金不会为了一个并没有大比例打消不确定因素的利好就重新回归市场。





这种目前的资金持币还是持股的状态区别，就是决定了面对同一个利好面前，中美股市的差异化情绪的根源。所以其实我们说大家面临的市场环境是没有太大变化的，我们认为在策略上大家还是保持谨慎乐观额态度。避免追高，控制总仓位，而操作上，一定要密切留意市场成交量的变化，唯有真正的放量反弹才是真正的进场信号。