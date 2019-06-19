隔夜三大利好，直接给周三的行情一次大幅高开。第一是央行表态给头部券商加杠杆，第二是首脑通电话确认G20碰面，第三是欧洲央行开始释放鸽派言论。三个消息其实都非常一目了然，我们就不再过多的进行赘述，只说早盘市场传递的信号和情绪。





三大利好尤其第二点助推隔夜美股大幅上涨，同时也直接导致A股早盘的大幅高开，但其实大家看两个市场还是有巨大的相似性，美股昨晚三大指数清一色冲高回落。而A股早盘也基本如此。沪指只在开盘一度形成冲高，而后量能快速萎缩伴随指数回调。





其实针对行情走势，我们在周二晚间收评已经给大家做了非常明确地拍判断——地量之后是否地价快速出现，首先还是要看成交量配合。当前市场也如此，如果能够放量，可以适当加仓，最好是放量3000亿，如果无量，一定要谨慎。同时整体上看，操作一定还是避免追高。





事实上，很多投资者对于早盘A股的走势非常不理解。但我们说市场并没有想象中那么强势，很正常。因为最重要的利好，仅仅是确定了G20峰会会举行会晤，但月底的会晤会谈出什么成果？很难说，毛衣协议这种极其复杂的协议，一定是由专门的团队最后谈判敲定，因此我们能预期到的最好的成果，无非是确定将展开一轮新的谈判周期。而若如此，那么与5月6日消息面急转直下之前，本质上是没有太大区别的。





而且现阶段听证会、美联储会议、再到G20，整个6月后半个月的事件太过于密集，变数也太多了，市场选择谨慎，很正常。





说实话，其实大家从今天的盘面上可以再度体会到，同样的消息在不同位置出现影响是决然不同的。如果这个消息在3050点出现，市场一定是大幅度反弹。但当前位置，消息面的转暖本质上没有改变另外一个尴尬的事实——资金该走的基本上已经都走了，所以在面对不确定行情的时候，持币的投资者群体并没有在这样一个时间点贸然进场去拥抱不确定性的义务。尤其这样的时间窗口也并不会太长。所以最终大家看到的结果，是资金都选择了再忍耐半个月。





这也是为什么，早盘一波跟风资金进场后，至少到目前没看到增量，指数开盘一小时确实是在放量，但是基本上也就是5月6日前的水平，没有太超出预期，这种成交量水平，显然是偏弱的。





早盘这么一折腾，最大的问题，其实是根本上暴露了资金目前的态度，所以午后的行情非常重要，如果午后没有惊喜的话，基本上就宣告6月底之前G20消息落地前不会有太活跃的行情了。因此下午的任务是密切关注量能变化。







