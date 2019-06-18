



不足1400亿，沪指走出行情启动以来的量能新低，至少目前看，成为了调整以来的地量。A股老话讲地量之后有地价，这成为很多投资者期待市场走出反弹的核心理由。但事实上真的是如此吗，我们其实可以对比A股历史上最典型的几次地量的时间点。





2007年5月30日，A股经历了“530”暴跌行情，当日上证指数成交额达到了2713亿元，创下当时的历史新高。尽管此后上证指数继续上涨了5个月，但成交量却再也没有回到峰值水平。随后，经过一年的持续暴跌，上证指数直到2008年10月28日才见底，当日上证指数总成交额为398亿元，近5日成交量均值为252.77亿元，不足2007年5月峰值水平的十分之一。但10月28日并非是08年熊市的地量，真正的地亮出现在1个月前的9月9日224亿。换句话说，地量之后的一个月，市场出现地价。





2009年8月4日，A股经历了9个月的短暂牛市后，上证指数在3478点见顶，就在几个交易日前的2009年7月29日，上证指数成交额达到2969.26亿元，也是此轮小牛市的峰值。随后A股经过近一年的震荡下跌，在2010年7月2日见到阶段低点2319.74点，成交量萎缩至430亿元，这一成交量仅为前期峰值（2969.26亿元）的七分之一左右。随后A股自2319.74点持续反弹了四个月，于2010年11月11日见顶3186.72点，此时上证成交量最高冲至3065.09亿元。应该说2010年的地量几乎是伴随地价同时产生的





2010年11月11日，上证指数阶段见顶后一路震荡走低，直到2012年12月4日才见到1949.46点的“解放底”，其成交量一度萎缩至331.8亿元，不到顶峰时期的九分之一。不过此“解放底并非真正的大底。股指反弹仅持续了2个月，就再度下挫，直到2013年6月才见到“钱荒”利空引发的“黄金坑”。期间上证指数从见地量到见底部，用时7个月。





类似的情况事实上在2018年的调整中也再次出现，地量出现在9月17日的869亿，但随后市场继续回撤接近10%，至2440点低价出现终于形成企稳。





大家看到地量之后市场确实出现地价，历史的低点往往是与成交量低点共生的关系。但显然从历次重要的历史拐点来看，这种共生却并不一定同步。历史上两次最有效的量价低点的同步，分别出现在10年7月和12年12月的两次触底过程中。那么我们就必须要明白——为什么这两次地量之后很快形成了真正的低价呢？





其实很简单——本质还是要看后续的成交量变化。我们之所以关注地量在于全市场人气和成交量的变化，地量的出现代表着人气进入冰点。但地量出现后市场往往面临着两种选择——人气的停止不动或者人气的快速恢复。如果市场交投意愿始终保持低迷态势，那么自然地量之后股价或者指数还要有漫长的寻底过程。13年钱荒后以及18年全市场信心涣散之后的漫长寻底就是如此。但如果人气快速复苏，则成交量一旦出现爆炸式的放大，则地量之后地价也会马上现身。





回归到今天的行情也是如此。沪指在周二形成地量，我们认为市场已经进入一个相对安全区间。但接下来行情能否形成反弹，或者说能形成什么级别的反弹，就完全要看成交量的配合！因此我们横向对比了整个A股历史上最重要的几个地量时刻，希望大家能够明白，地量之后只有看到快速的放量才是大家勇敢放大仓位的信号。





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