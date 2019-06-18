早上几乎所有的新闻都是618打折，大家上班说A股哪些品种打折？看了看，觉得和A股有关的打折，恐怕最刻骨铭心的就只有买入后，后悔到“打折腿”的“打折”吧。





早盘成交量继续萎缩，如果说今天是618打折促销，那么显然成交量层面的打折是最显著的。沪指开盘半小时成交353亿，创下今年2月21日以来的成交量新低。一小时成交530亿，创下2月11日以来的开局一小时成交量新低。事实上如果大家有些印象会知道，2月11日是A股新年之后的第一个交易日，而在此之前又是习惯性的农历年前的垃圾时间。换句话说，今天沪指的成交量萎缩，至少在开局一小时层面，已经直接回退至了本轮行情启动前的水平。





人气的低迷可见一斑。地量行情决定了市场反弹的强度和持续性，因此在当前市场追高仍然是非常危险的行为，大家早盘如果有注意到板块品种，会发现虽然仍然是我们此前划定的农业+自主可控的双主线领跑，但几乎都是龙建股份、天山生物这种后排品种的补涨，而且启动的板块也都是昨天领跌的品种。市场基本上，就是竭尽全力也只能搞一个一日游的走势。





因此追高就不必了。但是交投低迷并不意味着没有机会。





老话讲地量之后有地价，我们也认为以目前的成交量，市场正在无限逼近短期的安全区域。如果接下来沪指单日成交能够萎缩至1300亿左右，那么我们认为市场将会出现一个相对安全的短期进场机会。但后续能否回归强势，还是要看启动过程中是否能够出现3000亿的放量信号。放量反弹可以继续加仓，但是无量上涨要注意兑现。





说穿了整体市场都还是在等待月底的消息出清，因为以目前的双方表态来看，都还存在不确定性，因此在出清前，资金都不太敢大幅度异动。





但是需要注意到的是一个信号，与沪指成交低迷决然不同的是，北上资金在早盘延续6月以来的连续买入态势。这种内外资的背离在去年12月份市场启动前出现过，眼下再一次出现，是否同样预示着拐点将至，这值得我们期待一下