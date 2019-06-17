周一全天市场继续表现出一种提前进入三伏天的窒息感。指数几乎全天维持横盘震荡几无起伏。成交量回归至1400亿水平直接吞掉了上周全市场的量能表现。而板块上，也在多方努力的共同作用下，再度形成了强势板块一日游的窘境。





市场和资金都在窒息的环境中辗转反复。虽然环境真的一言难尽，但老股民都知道，A股的行情永远是在绝望中筑底，在疯狂中终结，我们认为大家在当前时间点，一定要密切留意宏观层面一些微妙的变化





事实上，当前市场情况跟2018年12月——上一轮调整最绝望的时刻——有诸多相似之处。第一，经济下行，同时为了避免流动性冲击，央行央行连续两个月通过各种途径为金融机构提供流动性支持。第二，央行“其他资产”大幅增加4300亿元，上一次异动为2018年12月。这两点分析我们不在这里展开。但我们认为大家还是要重点关注另外两个重要信号。





第三，北上资金在2019年表现出很强的择时能力，6月以来北上资金连续买入，并与融资资金流向形成背离，类似的情况出现在今年1月。





如果长期跟踪陆股通的投资者会知道。2018年12月份之前，陆股通（俗称“北上资金”）基本保持了持续净流入的态势，基本没有大规模持续流出，可以理解为“外资”不断对A股进行平衡配置的过程。但是，随着外资大规模对A股进行再平衡后，北上资金的增量部分组成越来越复杂。例如港金融管理局与港证监会于4月24日联合发布公告，声称最近对一内地银行集团所属的一家在港经营的银行及附属公司所拥有的持牌法团进行协调现场检查时发现，该集团通过私募基金及其他实体，进行了一连串“复杂交易”。





事实上，我们认为这个公告应该是4月以来，北上资金大比例流出的最关键因素，4月以来北上资金创造了29个交易日27个交易净流出，合计流出753亿的记录。当然，我们不能简单把“北上资金”的动向就简单等同于外资的动向。但毫无疑问，在过去的两年中，北上资金都体现出了更强的择时能力。而近期这种连续调转方向的择时是以前从未出现过的。但有一点是可以肯定的，如果我们将北上资金和融资余额放在一起看就更有意思了，一月国内投资者都非常悲观，融资客持续减仓，与北上资金形成了显著的背离。二月是一轮大反弹开始，而四月份，国内投资者却非常亢奋，但是北上资金却不断减仓，又形成了背离，指数冲高回落后陷入回调。 而 6 月以来，市场又非常悲观。融资余额持续下滑，但是北上资金又持续买入，过去十个交易日净流入天数是9 天，净流入 260 亿。





如果我们把北上资金认定为聪明资金，那么这批聪明资金确实是在对市场进行逆向操作，这一点是值得关注的。





第四，诸多信号表明中美在本月末可能迎来新的进展，一旦有所缓和将推升市场风险偏好改善。





目前来看，及至6月底前，A股都仍然处于敏感时间窗口中，17~25日针对3000亿商品的听证会，6月28日~29日G20峰会。目前市场最大的期待是G20 两国元首会面能否达成一致。但目前来看，中美两国元首好像还没有敲定是否碰面。据媒体报道，白公经济顾问表示，特表达了强烈的会晤愿望，但还没有正式的会晤安排。G20峰会可能会决定未来中美经贸关系的进展，但目前看这里面存在极大的不确定性。因此市场也并没有过多的意愿选择冒进。





不过就像我们说的，所谓的不确定性往往是双刃剑，而A股的历史一次又一次的重复着绝望中筑底的规律。一旦这个位置出现消息面的缓和，那么必然快速放大全市场资金的风险偏好，今儿触发反弹。而随着时间的不断逼近，外部事件的转折则可能随时发生。这种预期让市场进入了一个蓄势待发的平衡态。在操作上，我们建议大家留有底仓，耐心等待。



