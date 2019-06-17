周一行情还是没有办法脱离弱势的局面，这个很尴尬。





尤其是成交量上市场继续萎缩，半日成交不足900亿，尤其是开局半小时市场拉升过程中，同比比上周五也是大幅度萎缩。人气的低迷已经接近冰点。





消息面上看，这种走向可以理解。目前看，实际上时间节点对于市场仍然敏感，17~25日，美国要讨论是否对3250亿商品加征关税，而月底还有目前是否会碰面的G20。同时以目前的消息面看，中国方面尚且没有同意在G20进行双方领导人会面。因此整个市场都在屏息静待月末的到来。





消息面的不确定，导致市场的观望，市场的观望导致交投热情的全面下行，而全面下行则导致在题材上大量出现一日游的走势。周末最大的题材利好是屠呦呦的青蒿素，但目前看医药领域的热点也仅仅集中在个股上，并没有在版块内扩大涨幅。而这种过于集中的热点形态，其实恰恰是市场活跃资金有限的证明——好的品种一字板，质地只要一般的就直接是高开低走，要么买不进去，要么买进去就套住。这种题材在牛市环境下会大放异彩，对比现在的盘面，可想而知市场目前所处的状态





其他热点方面，稀土早盘又一波异动，五矿北方这些大龙头早盘冲高回落，这个位置的这种走势，叠加周五的强分化，明显能够看出资金在造势派发，套人的概率急剧升高。





光伏概念股集体下挫，隆基股份大跌8%，通威股份跌逾7%，阳光电源、中环股份、东方日升均跌逾3%。这也是上周有亮点的板块之一，真心是一日游的体质





再看看上周五有利好加持的信息安全，周五当天就开始分化，今天直接低开低走。目前炒股是真的心累，你不仅要担心利空，还要担心利好，一旦利好出来，资金就开始借机进行跑路。





总的来说，市场症结是人气，人气的症结是外部因素，因此最终的解铃还须系铃人，一切的拐点恐怕要等待消息落地。但话又说回来，当前位置的调整基本上也到了极限。一旦消息面随时传递出缓和信号，就可能随时爆发大级别的反弹。在接下来的时间里，我们认为大家还是要密切留意成交量，成交量是预判反弹是否真实有效的唯一手段。向下缩量1300亿，或者向上放量3000亿，这两个是真正我们认为可以进场的信号。