周五市场走出回落，其实本周连续一周我们一直都在提示大家——周二看似强势反弹本质上并没有真正打破指数底部的震荡平台，市场三大指数其实都仍然维持在整理图形中，没有太超出当前市场范畴的强势形态出现。因此在操作上还是要以谨慎为主。





事实上我们强调谨慎并不是仅基于整理形态的单一信号，在周二一天暴力拉升后，周三我们就在提示大家，高位强势品种诸如稀土的高位炸板分化，以及成交量上明显的跟风盘进场却无法引发二次冲高，都表明着很有可能是先行进场资金在通过时间差进行超短线套利的操作。而周四开始，北上资金更是进一步出现了流速的明显放缓。周五早盘受到消息面利好刺激，信息安全品种一马当先，但强不过半小时，核心品种任子行、蓝盾股份、迪普科技、飞天诚信等几乎清一色高位炸板，同样基于消息面利好刺激的军工领域中国船舶、中船防务烂板。强势股，而且是头批次强势股如此，可见资金分化再进一步提升。这些信号都应该引起大家重视。





因此在午后市场形成回落过程中，我们认为并不太意外。





板块方面，周五硕果仅存的强势品种，是黄金和船舶（军工），本质上都是受到早盘消息面的影响，但同时黄金的上涨，相当比例同样还是体现出市场对于周末不确定因素的观望情绪，资金在提前选择避险。





也同样是处于避险考量，整个市场周五交投重新陷入低迷。当然，本周我们一直提示大家注意防控风险。注意对行情保持谨慎和冷静。但当时间点无限逼近关键事件窗口期的当下，我们也要从另外一方面提示大家，对于后市没有必要展现出过度的恐慌。





最核心的一个因素是——沪指当前位置，不再是4月份调整前的3300点，而是已经经历了百点回撤之后的2800附近。市场的这一轮回撤，基本上核心因素就是源于外围事件的催化，而这一波外围事件影响下，A股几乎是以最悲观的预期进行的应对。换句话说，沪指当前的点位，本质上已经提前消化了最可能出现的悲观局面。事实上也正因此，大家会注意到，虽然周五市场交投低迷、指数明显回落，个股走势很颓。但实际上我们要注意到两市跌停却仅仅27家只比涨停家数多一家。说明当前位置虽然下跌，但真正的恐慌性抛售同样也已经不再出现了——该跑路的资金已经提前跑路。





于是这决定了——一旦指数在短期形成真正意义上的利空兑现，则很有可能将形成真正的短期买点。而我们判断，这个时间点，最迟在下周周三周四，最快将在下周二出现！重点关注的品种，欢迎大家关注永源财经（HLC5678YC）





消息面上，美国时间15日凌晨对应北京时间15日（周六）中午，而美国时间17日中午，对应的则是北京时间18日（周二）凌晨从时间点上看，换句话说，周二开盘前，基本上阶段性的消息就已经完成出清。因此市场在此之前大概率仍将维持观望态势。而我们说真正的买点最快可能在下周二出现。





总的来说，准备好资金，多一点耐心，盘变点为时不远！