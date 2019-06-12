A股在周二一枚长阳线之后，千军万马来相见了。总的来说，成交量在周三延续了放大趋势，尤其是在早盘。但这种反弹让人有种不安全感。





一方面，是因为早盘的放大集中在回调和震荡阶段，大有跟风盘进场的感觉。但跟风盘进场并没有带来指数的回升，这两个叠加就有点非常微妙。这就是我要说的另一个问题——另一方面大家要明白，早在周二市场拉升和周三跟风盘进场之前一周开始，北上资金已经开始提前进行进场埋伏动作。





换句话说，先行进场的所谓外资对于至少今天追进场的资金是由很高的主动权的。我们再说的直白一点，周三跟风进场的资金，究竟是新的重量级玩家，还是最终变成接盘侠呢？不好说。这里面我们提醒大家关注几个信号。





第一，是个股层面，稀土在多方利好刺激下在早盘延续涨势成为市场领涨板块，但临近午盘大龙头金力永磁出现直线跳水，权重五矿稀土北方稀土炸板回落，午后金力永磁再次冲板但两点后再次打开无力回天，彤程新材、章源钨业烂板。稀土这是近期最强势的板块题材，在昨天也是强势领涨品种，板块指数涨幅高达6%，今天直接一日游炸板，虽然说金力永磁的位置已经处于绝对高位，但这个时间点颇为微妙。





第二，市场成交在早盘放量横盘之后，指数没有上攻，午后快速形成了缩量，而午后实际上沪指形成了一度小级别反攻的态势，成交量被压制。这种压制状态和资金的情绪与早盘是决然不同的，是否侧面暗示了早盘进场资金成分？这个值得投资者思考。





第三，北上资金在过去几个交易日出现连续大幅买入，至少最近三个交易日，日均净买入都在70亿以上。但在周三市场早盘北上资金形成了净卖出态势，即便午后出现流入，最终也仅仅锁定在20亿左右的买入额，北上资金流速开始减缓。





这三个信号应该说，没有一个是市场决定性的因素，但这个位置连续体现应该值得大家多一点警惕。当前点位指数重新回归活跃态势，这是毋庸置疑的，但客观讲指数没有真正脱离宽幅震荡的底部形态。周二周三行情，最大的收获，其实是看到部分科技股比如台基股份、春兴精工开始重新回归资金视野，但总的来说我们认为大家在当前这个位置，仍然要保持谨慎，至少耐心等待指数层面方向的明确