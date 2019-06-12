一根长阳之后市场变得不淡定了。这一点可以从成交量上看出来。





事实上周三如果以正常技术来看，一根长阳之后的调整是正常的，点位上只要今天能够守住2900我们认为都是成功的。但是重点这里面要注意一点不寻常的迹象。就是目前的量能结构，早盘的回调并没有引发量能的萎缩，反而大家能够明显看到早盘整体成交量与周二几乎持平，尤其开盘一小时量能反而出现了显著放大。





这证明一批跟风资金在选择进场。跟风资金进场不是坏事，客观讲只要市场活跃，跟风资金必然进场。但是进场之后我们要对比量价关系却能发现不和谐——在增量资金进场的同时，市场并没有维持高活跃，反而形成震荡回落走势。而这种震荡回落的背景，是大家要注意，早在本轮拉升启动前一周，外资已经先行完成进场动作。因此拉升启动后，先行进场的资金有着极高的主动权。





换句话说，今天跟风进场的跟风盘，是否会成为过去一周提前埋伏资金的接盘侠？这是我们需要非常警惕的问题。与之对应，我们要看到盘中几个重要信号。





其一，早盘北上资金出现了连续六日净流入之后的首次净卖出。





其二，近期表现强势的稀土品种，在早盘急吼吼的再次启动了超级权重——北方稀土、五矿稀土纷纷涨停。但需要注意一点，按照A股的炒作周期，都是先拉小票，然后炒作标的的盘子越来越大，最后炒大票的时候，基本就是炒作周期接近尾声的时候。临近午盘收盘，稀土板块权重跳水。两大权重高台跳水幅度都超过5%，超过4只股票打开涨停。





这两个信号叠加，对于目前的指数判断，是比较大的压力信号。





因此，我们认为目前对于市场，大家还是保持一个平常心态，2956点压力对于短期指数而言还是存在的，尤其在目前看沪指仍然没有办法说真正摆脱了宽幅整理平台。因此在这种背景下，建议大家还是保持仓位为前提，避免追高，耐心等待最后方向选择的落地。市场真正的机会，我们会在永源财经公众号：HLC5678YC给大家详细解读，欢迎关注。