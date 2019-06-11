一根大阳线，千军万马来相见。市场走出一根百股涨停的大阳线，整个圈里又一下子活跃了。好像所有人又都觉得牛市从来没有离开过一样，开始强调机会。





市场就是这么个奇怪的地方，连续重压到哪怕抬不起头来的时候，稍微给一点阳光，马上就又能灿烂。但成熟一点的投资者很快就会在这个时刻考虑两个问题：第一，反弹背后的核心逻辑是什么？第二，单日的反弹是否改变了市场所处的环境状态？





周二的反弹是如何发生的呢？抛开产业方面的利好不看，周一晚间，两大利好发酵，成为今天大阳线拉升的关键助攻：其一是积极财政政策加力提效，消息面《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》公布，专项债券资金可作为重大项目资本金，这是非常时期的一次放水，据测算，5000亿元地方债有望作为资本金，进而拉动2万亿规模基建项目。在当前的关键时期这种财政支出的强势信号直接对市场投资者的信心正在进一步加强；





其二是在盘前央行公布在香港市场发行央行票据，这相当于进一步收拢人民币流动性，遏制人民币贬值。此消息一出，人民币瞬间飙升超百点，市场热情瞬间被点燃。实质上两大消息完美的契合了此前易纲的公开表态——中国有充裕的政策空间来对冲贸易摩擦。





而在此消息的影响下，大盘放量上攻，盘中攻击了2900点大关，普涨格局再现。





普涨格局再现也就是该涨的不该涨的都涨了，客观讲，我们认为周二所为利好属于量变到质变的最后一枚星星之火，但整体来看，这两个利好并没有改变外部环境的不确定因素。因此我们认为即便在普涨背景下，大家还是要关注市场的核心逻辑。





我们仍然认为围绕外部事件的两条主线是大家需要去关注的重点。反制的核心是农产品+稀土，而自强的核心是5G+芯片+软件。相关核心品种机会，我们都放在永源财经公众号HLC5678YC，欢迎大家关注





市场看似长阳线放量反弹，但成交没有超过5月10日的超跌反弹量，点位也没有真正突破底部宽幅震荡箱体。因此我们仍然判断市场是在一个宽幅整理的形态中，从时间窗口上看，6月15日前后外部事件存在再一次加码的可能，而指数至少目前的反弹并没有真正突破2934~2956点两个前期反弹高点的压力区间。因此，目前仍然是宽幅震荡内部的腾挪。但明显市场情绪在趋于活跃，如果这种情绪能够表现出持续性，我们很期待指数打开上涨局面。