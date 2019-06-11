久违的大阳线走势，真的是让市场有点出口气的如释重负感。应该说A股周二的强势反弹是多方因素共同作用结果。





一方面，上周我们开始反复提示大家，聪明资金已经在率先入场——外资截止周一连续五日实现净流入买入，五天涌入接近200亿，虽然比例占整体市场不高，但外资作为A股战斗欲望最强的一批资金，一直以来每一次的进场离场，都往往预示行情拐点出现。而在聪明资金连续示范五天之后，内资终于姗姗来迟的选择买入。这种情景让人真的很尴尬，毕竟大家都在盼望底部出现，但如果这真的是底部，毫无疑问最大的最肥美的蛋糕又被外资吃掉了。这是需要国内所谓机构去反思的。





另一方面，稀土在连续政策利好的助推下全面启动。近日，中国发改委在两天之内针对稀土产业问题连续召开会议。这与此前高层调研和有关部门喊话形成联动，成为稀土品种再度走强的核心原因。稀土作为战略资源过去的重要性被明显低估了，一旦这个位置低位重塑，叠加外部事件催化，市场的反应并不太过分。





我们对于市场热点的机会，观点还是和很早前就开始不断和大家强调的一样——目前外部事件是最重要的市场炒作核心，而所有的市场逻辑本质上也是在围绕外部事件寻找机会。尤其在横盘震荡走势中，板块的此起彼伏，我们认为大家做反复的追高，实际上如果能够认清主线持股，会更好的适应行情，对于板块机会，反制看农产品+稀土，自强看芯片+5G+软件。相关核心品种机会，我们都放在永源财经公众号HLC5678YC，欢迎大家关注





稀土之后，券商的全面启动彻底点燃行情，我们昨天对券商有过全面的分析，我们认为券商不存在持续下跌的可能，从逻辑上看，五月业绩走弱是券商短期下跌的重要原因，但我们分析来看，在资本市场政策推进叠加18 年业绩基数较低的情况下， 19 全年业绩大概率正增长。 5 月以来证券行业政策面持续改善， 科创板迎来首批过会企业， 6 月 5 日召开了科创板第 1次上市委员会审议会议，首批三家上会企业全部通过，券商科创板保荐增量收入落地在即。 IPO 审核节奏加快， 通过率提高（连续七周百分百过会率创下 A 股记录），另外科创板项目带来增量收入，券商保荐承销业务收入增长可期，叠加债券发行规模提升，2019 年全年券商投行业务收入有望增长 50%以上。证券行业有望在以科创板为核心的政策利好推进下，实现投行业务牵头，带动自营、信用、资管和经纪业务收入全面增长。这些都成为中期券商方向的重要支撑，而从个股的层面看，华林证券已经形成日线级别的13连阳，这就是资金对于非银金融领域关注和认可的最大证明。





最后，技术层面，底背离共振诱发本周反弹，这个观点我们之前反复强调过，不再赘述。





总的来说，对于整体行情而言，周二难得出现了普涨的局面，并且大量板块出现了明显放量，沪指半日成交几乎与此前全日成交量相当，在放量背景下，我们认为本轮反弹有一定延续性。但从时间窗口上看，6月15日前后外部事件存在再一次加码的可能，而指数至少目前的反弹并没有真正突破2934~2956点两个前期反弹高点的压力区间。因此，目前仍然是宽幅震荡内部的腾挪。但明显市场情绪在趋于活跃，如果这种情绪能够表现出持续性，我们很期待指数打开上涨局面。