市场的情绪出现了极端的分化，一方面外资已经连续五天出现流入，周一全天北上资金流入82亿，五个交易日流入接近200亿。明显市场部分板块估值再度对外资构成吸引力。





尤其在近期国内多位高级领导连续表态之后，A股风险控制已经相当于得到了海外资金认可。同时随着高通等企业表态，外部事件也相当于迎来缓和信号。但外资的集中抄底并没有得到内部资金很好的认可。这种资金异动其实符合我们在近期不断给大家提示的趋势观点——我们认为当前位置继续向下的空间不大了。





但廉价筹码还是在继续被外资并且仅仅被收割。这其实挺让人痛心的。从外部事件的动态上看，6月极大概率会继续促成谈判格局，毕竟即便以最悲观的角度讲，当全球化逐步消解掉民族国家的凝聚力之后，所有的冲突，其本质一定是为了利益划分。这决定了所谓冲突的核心，一定是利益的在分割。而在这个过程中，六月中旬的关税时间点很可能会再度形成推迟，直到六月底的G20时间点来临前，恐怕A股会再次进入一个真空期。这个真空期其实是资金把握反弹的最恰当时间点。





纵观A股历史，几乎所有的历史性底部、顶部，外资都成为最先异动的品种和方向。这种资金敏感度和对市场的认知，应该说是很值得国内资金学习和反思的。





板块方面自主可控继续领跑盘面，5G在牌照发放的时间点形成了短期资本获利了结的契机，但我们也提示大家了，5G的故事绝对没有讲完，一定会卷土重来，因此这个位置重新看到5G的启动并不意外。领跌方面，券商因为5月业绩不佳遭到市场抛弃。但从中长期看，MSCI和富时罗素带来的外资增量+中国金融开放带来的变革机遇+早盘证监会副主席“科创板、注册制开展前准备工作已基本就绪”的表态下市场对于科创板最快7月份落地的预期。





券商真正的业绩增量还没有完全爆发。而整体来看，我们对于行情的判断目前指数大比例下行的空间不大，因此成交继续萎缩的空间也比较有限。六月很可能将是券商业绩最坏的一个月，之后将迎来实质性筑底。因此短线券商的调整可能还没有结束，但中期上看，券商仍然具有关注价值，并且尤其在6月底开始，很可能真正成为市场变局中的爆发者。





总的来说，仍然受到资金面压制，题材没法进行全面的表现。但整体来说，市场确实开始出现先觉资金企稳的态势，这对于我们判断接下来的行情，一定是积极因素。目前大家要做的，也就是保持好心态，随时最好准备，等待启动信号。



