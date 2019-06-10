美股四连阳带动市场反弹需求，但目前看A股内部并没有产生太多的超预期成分，假期消息面其实相对平静，最值得关注的反而是易纲对于市场的表态——中国有充足的政策空间应对毛衣摩擦。这等于官方定调降准降息不是梦。就像上周说的，随着强势美元周期进入尾声，央行可动用的货币武器变得更加充足，真比此前监管对市场的表态更真金白银一些。因此也得到了市场的认可。





早盘整个市场在反弹上表现出了一定的姿态，5G也好，新能源车也好，安防也好受到消息面利好支持都出现不同幅度上涨，sz300322(硕贝德)sz300602(飞荣达)封板，也带动沉寂多时的华为概念启动拉升。但从全市场成交上看整体量能对比节前最后一天放大并不明显。





市场仍然是一副底气不足的样子，因此操作上还是建议大家保持节前的策略不变。短线只适宜小仓位博价差，真正的机会要等待市场形成质变





早盘最大的变量其实是在券商板块，券商股全面领跌市场，如果没有这个方向的拖后腿，很可能指数表现还会更强势一些。券商的集体走弱和最新的五月份数据有关。截至上周末，已披露月度经营数据的 31 家券商 5 月营收合计 120.07 亿，环比下滑 22%，可比口径同比下滑 9%；合计净利润 36.52 亿元，环比下滑 36%，可比口径同比下滑 19%。虽然一到五月累计数据仍然非常亮眼，但5月单月券商业绩出现了明显的回落，并且同比四月出现了降幅扩大的趋势。这是早盘大量资金抛售的原因所在。





但从中长期看，MSCI和富时罗素带来的外资增量+中国金融开放带来的变革机遇+早盘证监会副主席“科创板、注册制开展前准备工作已基本就绪”的表态下市场对于科创板最快7月份落地的预期。





券商真正的业绩增量还没有完全爆发。而整体来看，我们对于行情的判断目前指数大比例下行的空间不大，因此成交继续萎缩的空间也比较有限。六月很可能将是券商业绩最坏的一个月，之后将迎来实质性筑底。因此短线券商的调整可能还没有结束，但中期上看，券商仍然具有关注价值，并且尤其在6月底开始，很可能真正成为市场变局中的爆发者。





总的来说，早盘市场不过不失，短线在题材上仍然具有相当的腾挪空间，但整体上看，我们认为指数目前仍然没有摆脱盘整的状态，不要被反弹搞得情绪太过于激动。等待方向选择。