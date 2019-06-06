又是一年端午劫——四年前的2015年端午假期成为真正意义上的市场拐点，当年的端午节小长假，直接分隔开了5178的高点。而去年的端午劫，沪指直接击穿3010点平台，宣告去中期趋势破位，开启了随后半年漫漫磨底之路。





2019年，又是端午节的最后一个交易日，沪指软踏踏的如同一坨水泥，糊在行情的地板上。沪指全天跌幅超过1%，创业板则更是达到了2.4%的单日跌幅。分别创下调整以来的新低。





应该说市场的新低并不太意外，指数这个位置迟迟无法有成交量配合，所有盘面额利好全部被资金解读为短期获利了结的信号——最典型的今早5G发放牌照的利好公开。结果今天5G板块走出领跌——这里面尤其夸张的是，实际上从日线级别来看，5G板块在过去一周的累计涨幅并不大，即便如此，都在选择积极出货。





可见市场本身的情绪太过于低迷了。这种情绪面的低迷，和既定的外围事件有关，也因为本月有大量的事件将左右外部压力的去留，这让大量资金选择了观望。





A股过去并不是没有面临过这种局面，历次牛皮行情的最终打破这种僵局的只有两个办法。第一是通过利好的量变引发质变。另一种则是技术上面寻求不破不立。而眼下来看，沪指应该是在寻求第二种出路。





那么如果我们从回调不破不立的角度出发：





1.不管是此前银保会还是证监会的大领导讲话，本质上都是在传递高层对于资本市场的高度关注，这个关注与年前资本市场战略地位空前提高是一脉相承的。





2.同时美联储的降息预期给了央行更加宽泛的货币政策空间。





3.另外，近期北上资金在市场五连阴的背景下，反而实现了连续四天的净流入态势，证明当前位置的估值也确实对嗅觉更灵敏的资金形成了非常强的吸引力。





4.叠加技术面因素（我们在最后一段详解）





5.以及三季度科创板上市前做高主板估值的预期





我们认为市场不存在真正意义上持续下跌的动能。向下2800点区间就是目前的政策底部。





技术上看，日线级别的MACD底背离已经形成，如果这个位置能够再形成一次放量急跌，带动死扛的死多头离场，那么很可能会快速形成底部。因此大家在当前位置，还是多一些耐心，耐心等待市场企稳。我们还是那句话，这个点位大家没必要再出现恐慌了。