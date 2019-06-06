A股市场有个奇怪的能力，叫有时候你不努力一下，都不晓得到底有多绝望。





监管喊话市场跌，稀土利好稀土跌，猪肉补贴猪肉跌，5G牌照5G跌——加上美联储释放个系统性利好，大A直接走了个高开低走。基本上把一个“弱”字写在了脑门上。





其实市场还是我们最开始说的问题——引导着全市场观望情绪浓厚的核心，并不在这些利好刺激的方向上，而是在于外部事件的不确定性。这种不确定性不同于五月份靴子落地之后的一身轻松。反而因为6月又处于一个密集的事件窗口期，导致资金重新进入一个非常谨慎的模式。这成为了近期指数上下都很纠结的核心。





我们对于市场的方向判断不变，这个位置最不需要担心的是下跌。不管是此前银保会还是证监会的大领导讲话，本质上都是在传递高层对于资本市场的高度关注，这个关注与年前资本市场战略地位空前提高是一脉相承的。同时美联储的降息预期给了央行更加宽泛的货币政策空间。叠加技术面因素，以及三季度科创板上市前做高主板估值的预期，我们认为市场不存在真正意义上持续下跌的动能。向下2800点就是目前的政策底部。





因此对于市场来说，最好的结局应该是快速下跌一步到位，急跌带出最后死扛的恐慌盘，同时沪指宣告见底，之后的反弹会非常值得期待。





但反之，如果这个位置直接拉升，那么在刚才说的各种观望情绪的作用下，我们认为市场还是有一步三折的过程需要去熬。只能50个点50个点的进行堑壕战。并且如果指数当前位置直接拉升，很大概率会再度形成回落。





因此无论如何，当前市场风格下，最不需要担心的就是走低。最需要警惕的是拉升中的追高。而弱势环境，利好往往成为借机出货的信号，这是大家在操作中要密切留意的问题。