美联储释放的宽松信号，是周三市场消息面最大的利好。事实上，不仅仅是美联储主席的表态，做为美联储公开市场操作的执行机构，纽约联储早在5月30日周四美股盘后就宣布了缩表计划结束后的债券购买初步方案。从2019年10月开始，美联储将通过二级市场把联邦机构债券和机构类住房抵押贷款支持证券（MBS）的到期本金再投资于美国国债，每个月的再投资上限为200亿美元，任何超出的金额将被再投资到机构MBS中。





同日，美联储副主席RichardClarida表示，美国经济“处于非常好的位置”，但如果经济放缓的实质风险比美联储目前的预期更高，政策制定者随时准备好调整进入更宽松的政策。上述表态可能暗示了美联储未来降息甚至再次QE的可能性，从联邦基金利率期货反映的市场预期来看，9月美联储降息概率为68.6%，年内降息概率已超过90%。





美联储的表态显然对于资本市场来说，应该被解读为更重要的利好，因为很多投资者忘了，去年下半年困扰A股的“新兴市场炸雷，以及汇率波动问题”很大程度上，都源自于相通的原因——强势美元。而一旦美国重新开启QE，那么意味着这些风险都会被逐步平抑掉，包括阿资本外流以及其引发的人民币估值压力。





但一方面是目前利好尚未落实，另一方面是远水解不了近渴，这导致周三盘面仍然展现出的是极端低迷的状态和情绪。





但相比于内资的低迷，外资显然在继续保持高活性。





上周北上资金累计流出9.28亿，继续保持净流出，但流出规模已大幅收窄。而进入6月份以来，外资更是连续呈现净流入，尤其是昨日尾盘大幅抢筹之下，今日上午再次快速流入，显示出短期做多的强烈愿望。





区别来看，5月北上通道持续净流出，累计流出额超过500亿，创下单月历史新高。我们认为近期外资的离场，主要归因于汇率贬值、外围波动等短期因素。一方面，美债期限利差再度倒挂，5月美国PMI数据也大幅低于预期，美股波动率仍待平复；另一方面，6月中美磋商结果尚待落地，人民币汇率不确定性仍在，因此，短期内外资入场的持续性依然存在变数。但从更长期的维度来看，对外开放、估值吸引力是决定外资流入趋势的主导变量，随着短期不利因素的平复，以及入富入摩进程的推进，再加上强势美元周期结束带来的汇率压力即将出清，在目前整体估值水平下，市场对于一批敏感的外资重新构成巨大吸引力。





这是近期外资连续流入的重要因素。





而在包括外资、消息面的多重作用下，我们仍然认为，当前位置继续下行的空间将非常有限。市场正在酝酿一场由量到质的转变！