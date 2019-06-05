隔夜最大的利好，是美联储释放的宽松信号，在经过了长达一年“府院之争”之后，美联储方面终于对货币政策松动，美联储主席鲍威尔在芝加哥发表的讲话中暗示对必要时降息持开放态度。投资者大举增加了对美联储将于今年降息的押注。根据鲍威尔的演讲稿，他表示，“我们不知道这些问题将如何或何时得到解决，我们将采取适当措施来维持经济增长，维持劳动力市场的强劲，并使通胀接近我们2%的对称性目标”。





而受此消息影响，隔夜道琼斯指数等美股三大指数今日。而外围暴涨也直接决定了今天早盘沪指的开局。





当然，市场弱还是很弱，早盘成交量继续萎缩，半日成交比昨天还少了100亿，今天恐怕是继续创地量的走势。但这并不意味着大家就应该弱化对于外围利好的解读。





应该说，美联储释放的利好信号，如果落实，那么对于A股的中期将是重大利好。这主要源自于两方面。





一个核心因素是降息不会是独立事件，一旦真的落实将意味着美元将进入一个长期的（至少以年为单位的）宽松通道，而一旦美元转入宽松，将意味着对于全球新兴市场的资金剥离的压力都会快速减轻。大家要知道去年下半年大量新兴国家暴雷的核心就是强势美元带动的资本外流，而一旦美联储降息遏制住了这种态势，那么这其中中国市场将是最直接受益的方向之一。





另一方面，去年开始，外部事件对于经济承压的预期一直存在，对于外部风险，我们最好的方法是进行内部刺激，但在美元加息的背景下，央行实际上并没有办法实施更灵活的货币政策来通过内部刺激经济实现对冲，因此在去年最承压的时候，大家看其实央行也仅仅只能动用定向降准的方式隔靴搔痒。但随着美联储展开降息通道，这意味着国内央行的货币政策空间讲全面加大，不排除央行将有年内全面降准甚至降息的可能。





这两点不论从哪里讲，都应该被解读为市场的重磅利好。





但只不过短线而言，外围利好并没有完全坐实，同时外部利好传导至国内仍然需要时间，等于还是隔了几层纱。这种情况下，虽然我们说中期一定是好消息，但短期来看不可避免的还是要落实在A股本身。而A股短期的情形，我们在之前已经大篇幅的做过分析，就不再赘述。





总的来说，美联储释放的宽松信号，将进一步有力的夯实2800点的支撑效果，这个位置，不需要恐慌了，但是向上进攻，我们需要等待更明确的信号，不要在无量背景下盲目加仓。