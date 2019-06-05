



各种外围量变开始形成质变。在五月份加拿大降息，以及昨晚澳大利亚降息至历史低点之后，美联储主席鲍威尔在芝加哥发表的讲话中称，美联储对放松货币政策以拯救美国经济持开放态度——这被市场视为是为美联储接下来的降息敞开了大门。





受消息影响，美股昨晚强势上涨！三大股指均收涨逾2%，齐创1月4日以来最大单日涨幅。截至收盘，道琼斯指数涨2.06%，标普500指数涨2.14%，收复2800点，纳斯达克指数涨2.65%。中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.82%，京东涨4.04%，百度涨3.39%。





美联储降息对于全球市场来说都是重要利好消息。一个核心因素是降息不会是独立事件，一旦真的落实将意味着美元将进入一个长期的宽松通道，而一旦美元转入宽松，将意味着对于全球新兴市场的资金剥离的压力都会快速减轻。这其中中国市场将是最直接受益的方向之一。





另一方面，去年开始，外部事件对于经济承压的预期一直存在，但在美元加息的背景下，央行实际上并没有办法实施更灵活的货币政策进行内部经济的刺激进行对冲，因此在去年最承压的时候，大家看其实央行也仅仅只能动用定向降准的方式对冲。但随着美联储展开降息通道，这意味着国内央行的货币政策空间讲全面加大，不排除央行将有年内全面降准甚至降息的可能。





而这种货币政策预期，对于A股而言，一定是重磅利好。







