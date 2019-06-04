周二全市场继续保持低迷状态。原因我们之前做过很系统的分析，不再赘述。





盘面上，银行等金融股小幅护盘，但多数板块走低，其中近期表现强势的概念股纷纷走低，农业和5G等板块，在利好的背景下一个直接领跌，一个则形成冲高回落，近期强势股的杀跌，对于盘面尤其是人气的影响还是非常大。





这其实也凸显了弱势的定律——弱势利好要当利空对待，尤其对于高位品种，一旦出现利好兑现的预期，那么大概率资金是借利好出货。中国农业部发布了《大豆振兴计划实施方案》，以保证国内的粮食安全。但农业种植是有时间周期的，这种过快的股价上涨已经背离了基本面，完全透支了业绩预期。





大家可以看看近期领跑的种业的品种，登海种业、敦煌种业、万向德农、新农开发，都是前一天几乎涨停，今天直接跌停的走势，这其中前三者几乎是跌停开盘，追高进场的资金连离场的机会都没有。但你说毫无信号吗，上周五登海和敦煌都出现了高位的巨量。这些高位品种，都是游资最后在击鼓传花，登海种业周五高位巨量，周一再一个巨量拉高涨停，直接引诱跟风盘接手，之后就是拍拍屁股走人。





这也从侧面印证出，在市场没有转暖的情况下，市场只有波段性、结构性机会，热点轮动非常快，尤其大家针对这种仅仅是题材炒作，实际业绩差强人意的品种。还是尽可能的避免追高为第一要务。





5G其实大致也如此，但好一些在于目前至少行业的增长态势是可以看得到预期的。因此短期波动之后后面我们认为故事没有讲完。





技术面，市场连续弱势下超卖迹象明显，而下跌中的缩量也表示此处继续杀跌空间不大。





需要注意的是，昨日市场北向资金开始净流入，而今日再次呈现流入，6月开了个好头，也预示着6月外资入市的意愿或将提升，而这也有助于带动市场情绪。此外，上周末资本市场再上新闻联播，高层对市场的言论意味深远，也有利于市场长期的向好发展。



