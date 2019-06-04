加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：124,483,431
  • 关注人气：204,307
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

耐心等待方向选择窗口开启

(2019-06-04 16:06:20)
转载
周二全市场继续保持低迷状态。原因我们之前做过很系统的分析，不再赘述。

盘面上，银行等金融股小幅护盘，但多数板块走低，其中近期表现强势的概念股纷纷走低，农业和5G等板块，在利好的背景下一个直接领跌，一个则形成冲高回落，近期强势股的杀跌，对于盘面尤其是人气的影响还是非常大。

这其实也凸显了弱势的定律——弱势利好要当利空对待，尤其对于高位品种，一旦出现利好兑现的预期，那么大概率资金是借利好出货。中国农业部发布了《大豆振兴计划实施方案》，以保证国内的粮食安全。但农业种植是有时间周期的，这种过快的股价上涨已经背离了基本面，完全透支了业绩预期。

大家可以看看近期领跑的种业的品种，登海种业、敦煌种业、万向德农、新农开发，都是前一天几乎涨停，今天直接跌停的走势，这其中前三者几乎是跌停开盘，追高进场的资金连离场的机会都没有。但你说毫无信号吗，上周五登海和敦煌都出现了高位的巨量。这些高位品种，都是游资最后在击鼓传花，登海种业周五高位巨量，周一再一个巨量拉高涨停，直接引诱跟风盘接手，之后就是拍拍屁股走人。

这也从侧面印证出，在市场没有转暖的情况下，市场只有波段性、结构性机会，热点轮动非常快，尤其大家针对这种仅仅是题材炒作，实际业绩差强人意的品种。还是尽可能的避免追高为第一要务。

5G其实大致也如此，但好一些在于目前至少行业的增长态势是可以看得到预期的。因此短期波动之后后面我们认为故事没有讲完。

技术面，市场连续弱势下超卖迹象明显，而下跌中的缩量也表示此处继续杀跌空间不大。

需要注意的是，昨日市场北向资金开始净流入，而今日再次呈现流入，6月开了个好头，也预示着6月外资入市的意愿或将提升，而这也有助于带动市场情绪。此外，上周末资本市场再上新闻联播，高层对市场的言论意味深远，也有利于市场长期的向好发展。

因此，在经历持续的震荡整理之后，近期市场下行空间已经不多了。伴随着情绪的回缓以及资金的趋稳，市场反弹的需求逐步增加，这个位置，是可以耐心等待变盘时刻的到来。
更多精彩内容尽在“新浪理财大学”—【李飞私享课专场】  5G赋能产业全景解析、芯片&通信投资机会大梳理    >>>点击进入耐心等待方向选择窗口开启

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有