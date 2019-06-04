三劫局是围棋的一个术语，是在围棋对局中，循环劫局中的一种，指对弈盘中同时出现三个劫，也称三劫循环。是对弈双方无法打破的局面，出现此种局面一般作和棋论。





早盘量能再一次萎缩，这个位置市场的问题其实我们讲了太多次。





第一，消息面在六月份形成了密集的变盘点，而所有六月份事件又都指向市场目前最关心的外部环境，在五月已经提前完成调整的背景下，这导致资金没有了提前出手的必要性，于是保持了观望情绪。





第二，资金的观望情绪浓厚，导致在提前已经以悲观预期调整后的市场，向下也没有下跌动能，向上又缺乏资金配合。





第三，技术面的上有压力下有支撑的格局事实上是盘面情绪的体现。但在缺少资金配合的情况下，指数没有办法脱离这种技术上两难的禁锢。





因此形成了当前市场宽幅震荡的整体格局，向下2830点成为短期强支撑，再向下即便跌破，一旦回补2800点缺口也将迎来资金上的强势配合。而向上来看2936点已经成为近期一道阻拦索，无放量配合的前提下突破也很困难。





于是指数宽幅震荡，但同样基于消息面公开前的大资金观望，实质上却形成了一个相对可控的内部环境，于是风险偏好更高，船小更好调头的游资开始加速活跃。自主可控、猪肉、次新等等连续不断在市场中寻找爆发点机会。





但同样又基于观望情绪，导致短期游资拉升之后，后续其他资金的跟进又比较有限。因此反复在热点上上演一日游行情，昨天大量的天地板就此诞生。





从今天盘面上看，昨天两部委表示要对猪肉养殖企业实施贷款贴息补贴，今天猪肉直接领跌，昨晚三大报兼新闻联播都说了5G，今天确实是领涨的。但是也都是冲高回落。果然弱势行情中，利好爆出都要当利空来对待。



