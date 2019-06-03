指数层面目前明显处于上下两难的状态，短线上攻，30分钟级别超短线顶背离就将形成压制。而短线如果回落，30和60分钟级别月周期的MACD底背离又将形成支撑。





而与此同时，本月的外围事件密集程度超出想象，我们仅选取直接与目前双方有关的时间窗口就能看到——6月8日G20财长及央行会议，中米双方财长将会会面。15日是米国对本轮加税行动与否的截止日，17日，米国会讲究3000亿是否加税谈论，而到了28日，日本G20召开，中米领导人会晤又将传递重要信号。





多重消息的格局和预期下，导致大量资金很可能会选择观望靴子落地在做进场。而资金面的情绪导致了技术面的压力，进而反馈到盘面上，就是指数的上下两难。





对于指数而言，我们还是那句话，向下不需要担心，市场此前的调整基本上已经打出的是最负面的预期，因此即便真的负面因素落实真正下行的空间也不会大，甚至会短时间回补缺口之后，会形成真正意义上的短期低点。





但反弹一定要注意成交量配合，市场大范围内成交低迷的背景下，近期尤其针对看着热闹的品种。本质上都是风险偏好最强的游资在打短线，而行情氛围决定了短线高度。这意味着盲目追高很可能会最终成为击鼓传花的最后一棒。





最典型的比如今天的次新股，要的时候一窝蜂的上，抢都抢不到，不要的时候垃圾一堆，没人要，以前一天市场出现一个20%大面的股都算是很极端了，今天直接创了一个新高，日跌幅20%的居然有5家，真是惨绝人怀！





大家看蔚蓝生物20%，力源信息20%，正海生物20%，泉峰汽车20%，华伍股份18%、运达股份20%，这还不是个例，别忘了这里面还有日丰股份等一堆10%以上的大面，更何况今天一根断头铡下来，周二必然还要补跌，这学费至少是20%的交法。因此还是那句话，行情不可控，但是可控的是手，调整好心态，控制好仓位，切忌追高，这不是说消极应战，而是最好的保护我们自己的方式。





但大家对于节前行情也不用过于悲观，今天一个重要信号已经出现——根据我们数据的数据来看，外国投资者今日通过沪股通和深股通净买入44.1亿元（折合6.38亿美元）中国A股，扭转持续净卖出趋势。本轮行情以来，外资一直以聪明资金的身份亮相，而上周开始外资出现了越发频繁的异动很可能也意味着，外资为代表的资金，开始认可目前的点位和进场机会。





所以我们观点保持不变，如果继续回调，大家要敢跌敢买，但是一旦出现反弹，要密切跟踪成交量变化，同时非常时期，大家要放低对于反弹的期待值。