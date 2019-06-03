周末消息面料比较多，最值得关注的其实是易会满的讲话。反映了两个问题。第一是当前点位多层领导力挺A股，再一次呼应了A股战略地位提升的重要方向。这也是行情最重要的底部支撑。





另一方面，上周开始央行表态汇率，国防部长表态、两会领导分别喊话股市，都证明一点，目前股市已经不再是单一的领域，而是作为外部事件应对的诸个重要领域之一。如此一来，基本上可以继续坚定2800就是政策低点的判断。





早盘受到周末消息面影响，市场出现高开之后的顺势上攻，但是强度还是略有不足。物流被顶一字后坑人，这个没啥意外；而原油大跌，把油气板块也带坑里；盘面农业和黄金领涨，防御板块都不错，但整体来看仍然是偏弱，早盘最大的成交除了开局15分钟，基本上都是放大在回调过程中。





这其实还是之前我们说的问题，上下都有技术性因素在压制，如果反弹向上，那么60分钟级别短期（5月27日起）就会形成明显的超短线顶背离信号。但如果向下跌，则将触及30和60分钟更长期一点（5月7日起）的底背离信号。所以市场在当前位置，就是下有支撑上有压力。这样的一个尴尬局面。





但是我们需要提醒大家一点，虽然早盘仍然呈现出震荡格局，但是有一些细节是大家需要注意的。





第一，是指数向下空间基本上被锁死。周线上上周已经给大家在讲——沪指已经连续四周死守60周均线支撑，当前点位表现出了极强的支撑力度。而今天分时上看，指数一度的下跌在资金上面呼应已经非常疲弱。并且连续下探之后都会出现分时级别下方的翘头拉升。资金在当前位置开始形成抵抗情绪。





第二是相当一批龙头品种，中国人保上周出现了一阳穿三线的鱼跃龙门的信号，而今天盘中再次出现反复的拉升试盘。临近午盘一波拉升。包括东方财富，同样也开始表现出资金的异动。证明开始有一批资金按奈不住，寻找突破口。





这两个信号之下，大家能看出——下跌空间封闭，资金寻找机会。综合作用下，我们认为午后很可能会有反弹的行情出现。大家可以密切留意，但是还是强调，目前所处的弱势行情中，反弹高度的期待不可以过高，具体能反弹到什么程度，还是要看成交量配合！