A股迎接5月月线收官。没有太多的惊喜，月线在最近两周的震荡中收出了小尾巴，但最终还是形成了跳空低开的小阴线。与月线方面的平淡无奇相比，周线多了一点惊喜。一方面，沪指连续四周死守60周均线支撑，另一方面沪指在周线连续五连阴之后，在本周形成了第一枚阳线，并且是微幅放量的阳吞噬线。 这个信号出现，对于判断接下来的市场格局来说，不失为一个好消息。





市场成交量依然低迷，两市合计成交仅有4374亿元，沪指单日成交继续出现萎缩，人气陷入僵局。也因为成交量的影响，在周内市场连续出现热点的反复交替，行业板块涨跌互现，并且往往出现了急涨急跌的格局。





从成交量上看，市场的拐点不远，但是就此快速反弹的难度很大。由于目前市场观望情绪较重，且许多利空和悲观预期一定程度上已经反应在行情的下跌之中，如果之后没有更大的突发性意外，那指数在未来一段时间快速大幅下跌的可能性比较小， 大概率还是在2830至2960之间的区间内继续横盘震荡 ，等待方向性的选择。





而在方向选择出现前，最大的变量就是消息面的跟进。我们近期不断在提示大家，有利好破局， 市场可能会一跃而起。但是如果消息面保持目前的态势不动，我们认为很可能会走出不破不立的格局，率先向下回补2800点缺口，再启动真正的向上。而在这个过程中，如果市场并没有选择回落，而是首先出现了无量上涨，则指数在后续一定还会向下回踩。





所以这就是近期反复提示大家的， 不需要担心下跌，但是要警惕无量上涨 。





但无论如何，在明确的方向选择出现前，还是建议大家控制仓位。但这个位置不需要恐慌了，从本周郭树清的喊话以及各个部门的跟进来看，一旦市场继续下跌，政策底将会显现，不排除将会有对冲性的政策出台。





对于六月份来说，两个事件是市场最需要去关注的，其一就是G20峰会的时间点，目前看会在6月28~29在日本召开。这将是外部事件升级以来中米两国领导人的一次重要会晤，不排除相关外交信号会从六月中旬开始传递出来，我们之前分析过，大的方向还是要谈，因此6月中旬开始不排除会释放一些温和信号来促成新一轮谈判进程。





另一个，是大家需要注意的，就是6月份特殊的流动性紧缩窗口。金融系统的年中考会导致六月末流动性习惯性收紧。这对于市场而言，是一个压力。因此实际上我们认为真正的市场变量是在6月中旬之后才会出现。在此之前我们维持对于现阶段的操作策略，就是在控制总仓位的前提下，随下跌进行分批补仓。



