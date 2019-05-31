市场真的是把低迷玩到了极致。





当然这种行情有一个特征，就是如果喊多是可以喊的，市场每天都有新的热点涌现出来。但是实际上大家如果去看的话，会发现持续性非常差。





昨天领跑的人造肉和农业品种，今天领跌，市场现在波动和分化太过于剧烈，而今天上涨的品种，相当比例又是后排启动的卡位品种。





市场热点的不断交替，以及目前的盘面特征，当然这和资金面有直接关系——迟迟没有增量资金配合的背景下，市场只能是不断做跷跷板运动。目前的行情特征就是没到死的时候，因为还有活跃资金，但是活跃资金量又不大，所以板块只能交替往复，但被翻牌子的板块又会特别强势。





事实上在盘整窗口中，几乎市场在最近两周都是在不断重复过去的股市——上周四稀土的集体分化，上周五科技的集体分化变成了昨天这二个板块的集体分化，然后今天又双双归来，次新则是在金力永磁的带领下越走越强，今天直接板块加速。但以目前的市场环境，这一份加速是否又会是最后的疯狂？是否下周一又将进入强分化的节奏中，这都不好说。





所以，当然，如果说市场有机会，每天都能讲各种各样的机会。但是目前的市场，以一个负责任的角度来分析，我们认为是一个真正意义上的好看不好做的行情。指数过于低迷，导致存量资金反复游走，题材大量表现出一日游走势。





也因此，我们只建议针对部分核心品种，做逢低极少量补仓的操作。而真正的机会，要等待方向选择明确后，再做考量。而针对方向选择的观点，我们讲了很多次。



