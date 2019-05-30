



在昨天发改委表态稀土之后，目前看确实和当时我们的猜测一致，整个稀土领域的供给侧改革开始提速，潮州市于5月29日上午召开打击稀土违法违规行为专项行动工作会议，将在今年6月至8月期间开展打击稀土违法违规行为专项行动。受此消息影响，30日氧化镨均价再涨2万元/吨，涨幅约5.6%；氧化镨钕均价再涨1万元/吨，涨幅约3%。至此，氧化镨钕价格本月以来涨幅约25.7%。





稀土是中国出口的一张王牌，毕竟目前中国毫无疑问是世界绝对意义上的稀土出口大国，以全球三成的稀土储备供应着90%的稀土需求。但稀土这块过去我们是有大产业却没有强企业。我们的稀土价格一直被按在地上摩擦——由于没有掌握定价权，中国稀土一直在廉价、甚至亏损地出口。中国最大的稀土供应商北方稀土在2016年营收35.65亿，净利润却只有不到3500万元，剔除掉政府补助后实际上已经是亏损了。这几年稀土行业供给侧改革和打黑的共同努力下好了很多，去年北方稀土利润扣除补贴后有个四个亿，但对比139亿的营收仍然是有点不能看。





中国出口的稀土价格之所以一直起不来，主要是因为内外两个原因：一是国内稀土开采不规范，存在大量私矿，走私猖獗，有一年走私的稀土数量竟然超过的了国家的稀土配额，也就是走私出去的稀土比从正规渠道卖出去的还多。因而导致中国稀土出口价格难以提高。





二是日本、美国和欧洲国家等对中国稀土需求量大的国家，为了自己的利益，不容许中国提高稀土出口价格，在世贸组织关于稀土价格多次与中国对垒。





现在好了，借此机会收回稀土定价权也不是坏事，而且就算后续是否会真正把稀土作为一张王牌去打。但从国家的发展角度来说，稀土整顿的提速实际上是有利于产业的做强，尤其借此机会提升稀土加工能力几乎是最好的机会——尤其对比海外，日本作为一个资源稀缺国家，仅通过稀土加工之后的转口，利润增厚十倍，成为一个非常奇怪的：“几乎没有稀土储备的稀土出口第二大国”，并且利润远超中国。





我们很多企业，过去一方面确实是底子薄，一点一点熬过来的，不能奢求太多，但也不可否认，有一些是舒服日子过得久了，光顾着躺在别人的床上做美梦，却忘了给自己先造张床。这一次的外部事件，确实是挑战，也是风险，但说实话，对于很多过去躺着挣钱并且习惯了躺着赚钱的企业和行业来说，并不是一个坏事。





当然整个周四的盘面也是围绕着外围事件在炒作。今天受到中石化老总讲话的带动，石油品种集中上涨。也因此，加上农业品种的强势，整个市场最终艰难的以红盘报收。但全市场上看，稀土、芯片、半导体、软件等等一众近期的强势品种都在回落。我们在近期反复给大家强调过。指数这个位置向下空间不大，但是反弹的难度真的很高。尤其针对无量反弹，还是要谨慎再谨慎。





后续我们还是坚定认为市场的两种形态——不破不立其实是最好的走势，市场直接下跌回补缺口。这种走法很快会形成底部，然后就是真正意义上的反弹。而如果市场不选择回调，而是直接拉升，在目前的消息面和资金格局下，拉起来一定会再次回落回踩。所以这个位置我们再强调一次，不怕跌，但要警惕涨。大跌大买，小跌小买，不跌不买。





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