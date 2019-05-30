隔夜美股集体走低，加上今天是新加坡A50指数期货的交割日——在每个月的倒数第二个工作日交割。这两件事给了早盘A股开局一个比较大的压力。





上午退潮明显，科技股老大康强电子勾引了一批抄底盘后再回地板，光力科技类似，实达集团昨天勾引的更明显早早地板，稀土三川智慧地板摩擦，次新庄股金逸影视昨天勾引完成后今天再次勾引回地板，昨天10点以前拉板的顶固集创开盘就是最高价完全没溢价，华瑞股份连续二天派面。





市场高度分化的成因其实是老生常态，几乎资金继续维持观望态度，这种情况下的存量博弈，一定是缓涨缓跌急涨急跌，所以这两天的盘面往往是看着好看，追着好爽，套的好疼，三连。





当然以上说的是退潮期坑人股的表现，不能概全，毕竟任何板块都会留下活口，类似于上周五的盘面科技股还有光力科技与富满电子二个活口，今天也一样，无论是稀土、次新、科技各自都有不低于二家的活口，这类种子选手在后面板块最后的希望。但整体来说，如果市场没有放量的配合，后面恐怕大概率还是维持类似的波动态势。





题材上面半导体、软件、芯片、云计算、保险这些昨天强势的品种，今天全面领跌。我们之前提示过，市场底部震荡，最大的机会就在自主可控，外部事件催化的两条主线就是稀土和农产品。能看能打的其实就这三个方向。但是因为资金的问题，一定是交替往复的拉升和调整。所以目前的市场踩不好节奏真的会比较尴尬。





指数早盘回调。成交量比昨天还是有所放大，主要集中在开盘一小时下跌中。部分恐慌盘离场。但是下跌力度不太够，这个位置的这个级别的调整，谈不上不破不立。





后续我们还是坚定认为市场的两种形态——不破不立其实是最好的走势，市场直接下跌回补缺口。这种走法很快会形成底部，然后就是真正意义上的反弹。而如果市场不选择回调，而是直接拉升，在目前的消息面和资金格局下，拉起来一定会再次回落回踩。所以这个位置我们再强调一次，不怕跌，但要警惕涨。大跌大买，小跌小买，不跌不买。





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